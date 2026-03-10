Treinão reuniu mais de 170 mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher - (Foto: Reprodução)

Treinão reuniu mais de 170 mulheres em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (Foto: Reprodução)

Publicado 10/03/2026 07:15 | Atualizado 10/03/2026 16:03

A sede da Comissão de Desportos da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, recebeu no último fim de semana um seminário especial comandado pela decacampeã mundial de Jiu-Jitsu Gabi Pessanha. O evento foi exclusivo para mulheres e integrou as celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, reunindo praticantes de diferentes níveis em um grande treinão voltado ao aprendizado e à troca de experiências.



Ao todo, 174 mulheres participaram da atividade, que combinou ensinamentos técnicos da arte suave com momentos de inspiração fora do tatame. Durante o seminário, Gabi compartilhou detalhes de sua trajetória no esporte, marcada por títulos mundiais e superação.

Gabi carrega a patente de 3º sargento da Aeronáutica, o que deu um significado ainda mais especial ao encontro (Foto: Reprodução)

Além do destaque como uma das atletas mais dominantes da modalidade, Gabi também carrega a patente de 3º sargento da Aeronáutica, o que deu um significado ainda mais especial ao encontro realizado dentro da estrutura esportiva da Força Aérea.



“Quando pensei em montar esse treinão junto com a Comissão de Desportos da Aeronáutica, Marsant e Fabio Bento confesso que senti um frio na barriga. Foram muitas noites pensando em cada detalhe para que tudo acontecesse da melhor maneira, para que todas tivessem um dia inesquecível, cheio de jiu-jitsu, troca de conhecimento e boas experiências”, destacou a atleta.



Em clima de celebração e empoderamento, a campeã também deixou uma mensagem de incentivo às participantes. "Espero que todas que pisaram nesse tatame tenham sentido o verdadeiro valor de uma campeã. Porque nós, mulheres, somos campeãs todos os dias", concluiu Gabi.