Revanche entre Mistoca e Medeiros será a principal atração do Jungle Fight 146 - (Foto: Divulgação)

Publicado 11/03/2026 09:00

O Jungle Fight anunciou para o dia 14 de março, às 20h, a revanche entre Carlos Alexandre Mistoca e Marcelo Medeiros, valendo o cinturão mundial peso leve do MMA World League. O evento será realizado na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Combate. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site junglefc.com.br/ingressos-146/.



Atleta de Brasília, Mistoca defende o título conquistado em outubro de 2024. Ele volta a lutar em casa diante de um adversário que conhece bem e que carrega consigo uma história inacabada. “Eu espero que ele venha preparado porque eu estou preparado para cinco rounds e vou mostrar para o mundo quem é o verdadeiro rei da selva. Lembrando que eu não preciso ser bom o tempo todo, apenas na hora certa, e o nocaute vai acontecer”, afirmou o campeão.

Do outro lado estará Marcelo Medeiros, de São Paulo, que retorna à Arena Jungle menos de cinco meses após a consagração no Fight do Milhão, também nos leves. Para ele, a revanche é a oportunidade de resolver definitivamente o capítulo anterior. “Todo mundo sabe a minha forma de lutar, que é cair para dentro e buscar o nocaute, e é isto que eu vou fazer. Espero um Mistoca contra golpeando, andando para trás, e vou buscar encaixar a mão, agressivo o tempo todo e pronto para lutar cinco rounds”, disse.O primeiro encontro entre os dois foi tão rápido quanto controverso. Durou 33 segundos. Naquela noite de agosto do ano passado, a vaga na final do Fight do Milhão estava em jogo. Logo na troca inicial, Mistoca atingiu acidentalmente o olho de Medeiros com os dedos. O paulista não teve condições de continuar. Como o torneio precisava de um vencedor para seguir, Mistoca acabou desclassificado por conduta temerária, e Medeiros avançou. A decisão gerou debate e deixou a sensação de que a luta não tinha terminado dentro da Arena Jungle, mas ficado suspensa no ar. Agora, mais de meio ano depois, eles terão cinco rounds para escrever um desfecho sem interrupções.Presidente do Jungle Fight, Wallid Ismail classificou o confronto como um marco para a organização. “Será a maior revanche da história do Jungle Fight. São dois guerreiros. O Marcelo Medeiros foi campeão do Fight do Milhão, mas falou: ‘Wallid, eu quero dar a revanche daquela luta para acabar com qualquer dúvida’. Então preparem-se para uma guerra”, declarou.Ismail também destacou a expectativa de casa cheia e agradeceu às autoridades locais. “Vamos lotar mais uma vez o Nilson Nelson. Brasília é gigante. Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice Celina Leão, ao secretário de Esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio César Ribeiro e ao deputado distrital Martins Machado por trabalharem incansavelmente para melhorar a sociedade através do esporte".O Jungle Fight 146 - MMA World League terá dois confrontos internacionais. No peso leve, o brasiliense Lucas Caio enfrenta o venezuelano Isai Ramos. Já no peso médio, o também brasiliense Yan Ribheiro Reis encara o norte-americano Bryce De Camargo.Assim como nas edições anteriores, o Jungle Fight convida o público a levar 2 kg de alimentos não perecíveis. O montante arrecadado será doado a famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Legião da Boa Vontade.Peso leve – Carlos Mistoca (DF) x Marcelo Medeiros (SP)Peso leve – Lucas Caio (DF/BRA) x Isai Ramos (VEN)Peso leve – Cleiton Morais (RS) x Joelson Pantoja (PA)Peso médio – Yan Ribheiro Reis (DF/BRA) x Bryce De Camargo (EUA)Peso galo – Tarcisio Romano (DF) x Joel Moreira da Silva Neto (PA)Peso combinado – Eliwelton Tourinho (DF) x Jhone Neves (RO)Peso meio-médio – Matheus Barros Nogueira (MS) x Uziel Latrel (DF)Peso combinado – Eduardo “Tubarão” (DF) x Marcos Coutra (AM)Peso-pena – Wellington “Cachorro Loco” (GO) x José Fernando Junior (PA)Peso-mosca – Joaquim Mota (DF) x Kaique Cipriani (MT)Meio-pesado – Agnaldo Arruda da Cruz (DF) x Marcos Maia (RS)Peso-palha feminino – Andressa Ferreira da Silva de Sousa (DF) x Maria Fernandes (RJ)Peso-mosca – Marcelo da Silva Oliveira (DF) x Guilherme Felipe Carvalho de Lucas (DF)