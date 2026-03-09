Campeonato de España marca crescimento da ISBJJA no país - (Foto: @pavlinbgeorgiev)

Publicado 09/03/2026 14:00 | Atualizado 10/03/2026 20:45

Realizado no último sábado (7), o Campeonato de España de Jiu-Jitsu Deportivo marcou a estreia da ISBJJA em Sevilla em grande estilo. Com disputas Gi & No-Gi, do kids ao master, a competição reuniu dezenas de atletas, que agitaram o ginásio do Pabellón Colegio Escolapios com lutas de alto nível e fortes emoções.



Entre as equipes, destaque para a Montero Team, campeã geral com 38 medalhas de ouro, 12 de prata e duas de bronze. Na segunda posição veio a Bite Academy, com a Crazy Team em terceiro. Héracles Team e Fusion BJJ completaram o Top 5, respectivamente.