Campeonato de España marca crescimento da ISBJJA no país (Foto: @pavlinbgeorgiev)
Entre as equipes, destaque para a Montero Team, campeã geral com 38 medalhas de ouro, 12 de prata e duas de bronze. Na segunda posição veio a Bite Academy, com a Crazy Team em terceiro. Héracles Team e Fusion BJJ completaram o Top 5, respectivamente.
No ranking por países, como era de se esperar, melhor para a Espanha, que anotou mais de 47 mil pontos. Fecharam o pódio ainda atletas de Portugal e do Brasil. O campeonato, vale citar, comprovou a evolução do Jiu-Jitsu espanhol, com vários campeões se destacando.
Próxima parada: Portugal National Open
Passado o Campeonato de España de Jiu-Jitsu Deportivo, a próxima parada da ISBJJA será no dia 18 de abril, quando Coimbra vai receber o Portugal National Open. Com inscrições abertas no site www.isbjja.com, o evento irá abrir o recém-lançado Circuito Nacional Português.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.