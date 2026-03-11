Encontro ocorreu no Auditório Arapuan Motta, da UNISUAM, em Bonsucesso. - (Foto: Divulgação)

Publicado 11/03/2026 07:00 | Atualizado 11/03/2026 09:30

O Instituto Irmãos Nogueira (IIN) realizou, no dia 6 de março de 2026, um treinamento administrativo voltado a instrutores e colaboradores da instituição. A atividade teve como foco o aprimoramento da gestão interna e o fortalecimento dos processos que apoiam a execução dos projetos sociais desenvolvidos pelo instituto.



A capacitação foi conduzida por Fabiana do Nascimento Netto, administradora e colaboradora da área administrativa do IIN. O encontro ocorreu no Auditório Arapuan Motta, da UNISUAM, em Bonsucesso.