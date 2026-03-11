Encontro ocorreu no Auditório Arapuan Motta, da UNISUAM, em Bonsucesso.(Foto: Divulgação)
A capacitação foi conduzida por Fabiana do Nascimento Netto, administradora e colaboradora da área administrativa do IIN. O encontro ocorreu no Auditório Arapuan Motta, da UNISUAM, em Bonsucesso.
Durante o treinamento, foram abordados temas relacionados à gestão e eficiência administrativa, melhoria de processos, conceitos administrativos aplicados à rotina de trabalho, fundamentos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), além de valores institucionais, normas e condutas da organização.
De acordo com Renan Schineider Coelho, diretor do Instituto Irmãos Nogueira, a formação contínua da equipe contribui para a qualidade das iniciativas sociais conduzidas pela entidade.
“A constante capacitação dos colaboradores é essencial para que possamos executar nossos projetos com excelência. Quando a equipe compreende conceitos de gestão, eficiência em processos diários, disciplina, normas e condutas institucionais, conseguimos fortalecer a instituição e ampliar o impacto social das nossas ações”, afirmou.
A iniciativa também busca alinhar as atividades do instituto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), utilizando o esporte e a educação como instrumentos de inclusão e desenvolvimento social.
