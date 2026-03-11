Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, com Bélgica, Egito e Nova ZelândiaKevin Dietsch / Getty Images via AFP
"Considerando que este regime corrupto (os EUA) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo", declarou, à TV Estatal do Irã.
A decisão de jogar ou não o torneio internacional, porém, passa por Mehdi Taj, principal nome da Federação de Futebol da República Islâmica do Irã. Recentemente, ele também comentou a possível ausência: "Se durante a Copa do Mundo estiver assim, quem em sã consciência enviaria sua seleção para um lugar desses?".
Presidente da Fifa, Gianni Infantino se manifestou nesta quarta-feira (11), disse ter conversado com Donald Trump e garantiu ter ouvido que "a seleção iraniana é bem-vinda para competir no torneio".
Agenda na Copa do Mundo
Veja o pronunciamento completo de Infantino:
Também conversamos sobre a situação atual no Irã e sobre a classificação da seleção iraniana para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. Durante a conversa, o Presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos.
Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo da FIFA para unir as pessoas, agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao Presidente dos Estados Unidos pelo seu apoio, que demonstra, mais uma vez, que o futebol une o mundo".
