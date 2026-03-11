Presidente do Vasco, Pedrinho Reprodução / Vasco TV
O Gigante da Colina impõe três aspectos básicos que a negociação continue: que toda a dívida, avaliada em pelo menos R$ 1 bilhão, seja assumida; investimentos para futebol competitivo, através de folha salarial, reforços e penalidades em baixo desempenho; e investimentos em infraestrutura, para melhorias no centro de treinamento para o profissional e a base.
Marcos Lamacchia é filho de José Carlos Lamacchia e enteado de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. O artigo 86 do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) impede "qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube". No entanto, as duas partes enxergam formas de impedir conflitos nas tratativas.
Hoje, a divisão do Vasco está assim: Hoje, a divisão de ações da SAF vascaína está assim: 30% pertencem ao clube associativo; 31% pertencem à 777; e 39% estão sob poder do Vasco por determinação judicial, mas em discussão na arbitragem.
