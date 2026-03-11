Presidente do Vasco, Pedrinho - Reprodução / Vasco TV

Presidente do Vasco, Pedrinho Reprodução / Vasco TV

Publicado 11/03/2026 09:32

Rio — As negociações entre a diretoria do Vasco e representantes do empresário Marcos Lamacchia para a venda da SAF do Cruz-Maltino avançaram nos últimos dias. Entre os envolvidos mais otimistas, há a expectativa que as tratativas terminem em poucas semanas, enquanto outros opinam que as conversas não devem ser encerradas em tão pouco tempo, de acordo com o "ge".



O Gigante da Colina impõe três aspectos básicos que a negociação continue: que toda a dívida, avaliada em pelo menos R$ 1 bilhão, seja assumida; investimentos para futebol competitivo, através de folha salarial, reforços e penalidades em baixo desempenho; e investimentos em infraestrutura, para melhorias no centro de treinamento para o profissional e a base.

A gestão de Pedrinho também está confiante que a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF), que tem o objetivo de fiscalizar a aplicação do conjunto de regras do fair play financeiro no Brasil, não irá vetar as negociações. Ainda não houve contato formal do clube com a instituição ou a CBF sobre o caso.



Marcos Lamacchia é filho de José Carlos Lamacchia e enteado de Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. O artigo 86 do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF) impede "qualquer pessoa, física ou jurídica, detenha, direta ou indiretamente, controle ou influência significativa sobre mais de um clube". No entanto, as duas partes enxergam formas de impedir conflitos nas tratativas.



Hoje, a divisão do Vasco está assim: Hoje, a divisão de ações da SAF vascaína está assim: 30% pertencem ao clube associativo; 31% pertencem à 777; e 39% estão sob poder do Vasco por determinação judicial, mas em discussão na arbitragem.