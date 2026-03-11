Jorge Jesus foi demitido do Al-Hilal em maioAFP
Entretanto, perto do término de contrato com o Al-Nassr da Arábia Saudita, o eterno Mister rubro-negro traça metas para sua carreira, e o Flamengo aparece entre os planos do treinador português.
A meta número 1 seria assumir a seleção portuguesa, sonho antigo de Jesus.
Caso o desejo da seleção não se realize, a ideia do treinador é conseguir a renovação contratual com a equipe saudita e permanecer vencendo ao lado de Cristiano Ronaldo.
Ao que tudo indica, os torcedores ainda terão que esperar um bom tempo para ver Jorge Jesus em ação pela equipe do Mengão novamente.
Por enquanto, é Leonardo Jardim quem dita as cartas. Nesta quarta-feira (11), às 21h30, o Flamengo entra em campo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro.
