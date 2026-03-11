Jorge Jesus foi demitido do Al-Hilal em maio - AFP

Publicado 11/03/2026 11:56

A torcida do Flamengo jamais se esqueceu de Jorge Jesus, que, após vencer a Libertadores e o Brasileirão de 2019, no ano seguinte, se viu obrigado a retornar a Portugal em 2020, quando o covid-19 fez o mundo viver um de seus piores momentos, para ficar mais próximo de sua família.



Entretanto, perto do término de contrato com o Al-Nassr da Arábia Saudita, o eterno Mister rubro-negro traça metas para sua carreira, e o Flamengo aparece entre os planos do treinador português.



Apesar de ter o Flamengo no radar, Jorge Jesus possui prioridades anteriores a um retorno ao Mengão queridão.



A meta número 1 seria assumir a seleção portuguesa, sonho antigo de Jesus.



Caso o desejo da seleção não se realize, a ideia do treinador é conseguir a renovação contratual com a equipe saudita e permanecer vencendo ao lado de Cristiano Ronaldo.



Jorge Jesus beija compatriota Cristiano Ronaldo após mais uma vitória na arábia Saudita Wun Suen



Só então, caso as duas prioridades acima falhem, Jesus consideraria retornar ao futebol brasileiro e assumir o Flamengo numa futura oportunidade.



Ao que tudo indica, os torcedores ainda terão que esperar um bom tempo para ver Jorge Jesus em ação pela equipe do Mengão novamente.



Por enquanto, é Leonardo Jardim quem dita as cartas. Nesta quarta-feira (11), às 21h30, o Flamengo entra em campo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro.