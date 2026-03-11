Bruno Lopes treina com o elenco principal e pode ser mais uma opção para o setor ofensivo do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Bruno Lopes treina com o elenco principal e pode ser mais uma opção para o setor ofensivo do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/03/2026 13:28





Ainda com Fábio Carille, no início do ano passado, o jovem atuou em cinco partidas do Campeonato Carioca. Desde então, não entrou mais em campo pelo profissional - apesar de ter participado algumas vezes das atividades de Fernando Diniz. Em 2026, ele soma quatro gols em cinco jogos pelo time sub-20.



Bruno Lopes renovou contrato com o Cruz-Maltino recentemente, até dezembro de 2029. A multa rescisória do atacante é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões). Rio - Joia das categorias de base, Bruno Lopes espera receber oportunidades no Vasco sob o comando de Renato Gaúcho. Aos 18 anos, o atacante treina com o elenco principal e pode ser mais uma opção para o setor ofensivo, que está em baixa na temporada.Ainda com Fábio Carille, no início do ano passado, o jovem atuou em cinco partidas do Campeonato Carioca. Desde então, não entrou mais em campo pelo profissional - apesar de ter participado algumas vezes das atividades de Fernando Diniz. Em 2026, ele soma quatro gols em cinco jogos pelo time sub-20.Bruno Lopes renovou contrato com o Cruz-Maltino recentemente, até dezembro de 2029. A multa rescisória do atacante é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões).