Bruno Lopes treina com o elenco principal e pode ser mais uma opção para o setor ofensivo do VascoMatheus Lima / Vasco
Ainda com Fábio Carille, no início do ano passado, o jovem atuou em cinco partidas do Campeonato Carioca. Desde então, não entrou mais em campo pelo profissional - apesar de ter participado algumas vezes das atividades de Fernando Diniz. Em 2026, ele soma quatro gols em cinco jogos pelo time sub-20.
Bruno Lopes renovou contrato com o Cruz-Maltino recentemente, até dezembro de 2029. A multa rescisória do atacante é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 378 milhões).
