Matheus Martins não conseguiu superar o goleiro do Barcelona-EQUVitor Silva/Botafogo
Eliminação do Botafogo na Libertadores gera prejuízo financeiro e frustra planos
Alvinegro deixou de embolsar cerca de R$ 17 milhões
Dirigentes do Botafogo registram Boletim de Ocorrência após receberem ameaças
Números de telefones foram vazados após a eliminação na Libertadores
Júnior Santos é registrado no BID e pode fazer a estreia pelo Botafogo
Atacante fica à disposição para o clássico com o Flamengo
Botafogo corre contra o tempo para contratar goleiro após falhas decisivas
Eliminações precoces e erros individuais forçam diretoria a buscar novo titular no mercado nacional
Botafogo terá sequência dura para tentar superar eliminação na Libertadores
Glorioso enfrentará Flamengo e Palmeiras nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro
Bastos lamenta desatenção do Botafogo em eliminação na Libertadores: 'Momento difícil'
Zagueiro diz que gol sofrido no início mudou o rumo do confronto contra o Barcelona de Guayaquil
Montoro entende vaias em eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Compreensível'
Camisa 10 teve atuação apagada e acabou criticado pela torcida, no Nilton Santos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.