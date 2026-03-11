Matheus Martins não conseguiu superar o goleiro do Barcelona-EQU - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2026 15:00

Rio - Eliminado na fase preliminar da Libertadores, o Botafogo sofreu um grande prejuízo financeiro para a sequência da temporada. Sem conseguir avançar à fase de grupos da competição continental, o Alvinegro deixou de embolsar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões).

A classificação para a fase de grupos da Libertadores era o principal objetivo do Botafogo. Com a eliminação na fase preliminar, o Alvinegro garantiu vaga na fase de grupos da Sul-Americana, onde embolsará um valor inferior: 900 mil dólares (cerca de R$ 5 milhões).

No aspecto financeiro, a eliminação precoce na Libertadores é um duro golpe nas finanças do Botafogo. Em um período de reformulação, o Alvinegro pode sofrer consequências no meio do ano. Por isso, pode precisar fazer caixa de outra forma e não descarta negociar jogadores.

No início deste ano, o Botafogo negociou jogadores como o volante Marlon Freitas e o atacante Savarino. Em 2026, o Alvinegro tem focado em custo reduzido e oportunidades de mercado. No mês passado, quase vendeu o volante Danilo e o meia Montoro, mas a tentativa foi vetada pela Justiça do Rio.