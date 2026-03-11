Bastos é jogador do Botafogo Vitor Silva/Botafogo
Bastos lamenta desatenção do Botafogo em eliminação na Libertadores: 'Momento difícil'
Zagueiro diz que gol sofrido no início mudou o rumo do confronto contra o Barcelona de Guayaquil
Montoro entende vaias em eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Compreensível'
Camisa 10 teve atuação apagada e acabou criticado pela torcida, no Nilton Santos
Eliminação do Botafogo na Libertadores gera prejuízo financeiro e frustra planos
Alvinegro deixou de embolsar cerca de R$ 17 milhões
Botafogo demonstra confiança em Martín Anselmi, que segue no cargo mesmo depois de eliminação
Técnico aguarda reforços para tentar reverter resultados negativos do início do ano
Confira os possíveis adversários do Botafogo na Copa Sul-Americana
Alvinegro disputará a competição após ser eliminado da pré-Libertadores
Vitinho lamenta eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Não esperávamos'
Lateral-direito analisou a queda, mas ressaltou a importância de já levantar a cabeça
