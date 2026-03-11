Bastos é jogador do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2026 16:10

Rio - O Botafogo decepcionou e se despediu de forma precoce na Libertadores. Com um gol sofrido no início da partida, o Alvinegro foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 1 a 0, nesta terça-feira (10), no Nilton Santos, e foi eliminado. O zagueiro Bastos lamentou a desatenção.

"Faltou o gol. Criamos bastante e tivemos um volume bom de jogo. Infelizmente são jogos traiçoeiros, sofremos um gol nos primeiros 15 minutos e a história do jogo foi diferente", disse Bastos, em declaração reproduzida pela "Rádio Itatiaia".

No jogo de ida, o Botafogo empatou por 1 a 1, com gol de Matheus Martins, fora de casa. No jogo de volta, o Alvinegro teve a chance de decidir a classificação em casa, mas não aproveitou. No começo do primeiro tempo, Milton Celiz abriu o placar para o Barcelona de Guayaquil.

Apesar de pressionar bastante o time visitante, o Botafogo não conseguiu buscar o gol de empate. Bastos também falou sobre o momento da equipe e admitiu ser uma fase difícil, mas destacou a confiança no elenco com os novos reforços que chegaram recentemente.

"É um momento muito difícil, não só para os torcedores, mas para nós também. É continuar acreditando. Temos um grupo bom, acabaram de chegar jogadores para completar o elenco. Agora o que nos resta é lutar pela Sul-Americana", afirmou.