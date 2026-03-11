Montoro em ação pelo Botafogo na derrota para o Barcelona de Guayaquil, do Equador - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 11/03/2026 15:45 | Atualizado 11/03/2026 15:47

"Não tenho o que falar. A raiva dos torcedores é compreensível. Tentamos até o fim, mas a bola não queria entrar. Quando não está num dia em que a bola entra… Não tenho muito mais a dizer", analisou o jogador, após o confronto.

"Agora é trabalhar, estamos muito tristes. Temos que pensar no que segue e tratar de melhorar", complementou.