Montoro em ação pelo Botafogo na derrota para o Barcelona de Guayaquil, do EquadorVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Montoro comentou as vaias da torcida do Botafogo após a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, na última terça-feira (10). O argentino foi criticado ao sair de campo durante a segunda etapa na derrota por 1 a 0 para o Barcelona de Guayaquil, no Nilton Santos. A partida de ida, no Equador, havia terminado empatada em 1 a 1. Sendo assim, o Alvinegro disputará a Copa Sul-Americana nesta temporada. 
"Não tenho o que falar. A raiva dos torcedores é compreensível. Tentamos até o fim, mas a bola não queria entrar. Quando não está num dia em que a bola entra… Não tenho muito mais a dizer", analisou o jogador, após o confronto.
"Agora é trabalhar, estamos muito tristes. Temos que pensar no que segue e tratar de melhorar", complementou.
O próximo compromisso será contra o Flamengo, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo soma três pontos e ocupa o 14º lugar na tabela da competição nacional.