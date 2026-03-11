Bandeira do Botafogo - Divulgação/Botafogo

Publicado 11/03/2026 22:24

Rio - Após a eliminação do Botafogo da Libertadores, membros da diretoria alvinegra tiveram os números de telefone vazados e receberam ameaças, até mesmo de morte. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipe Silva, da 'ESPN'. Nesta quarta-feira (11), eles registraram um Boletim de Ocorrência.

O acionista majoritário da SAF do Glorioso, John Textor, e o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, foram alguns dos integrantes da diretoria que tiveram os números vazados. A informação sobre o registro do B.O. foi dada primeiro pelo 'ge'.

O Alvinegro foi eliminado da Libertadores ao perder para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, na última terça-feira (10), pelo jogo da volta da terceira fase preliminar. Na ida, os dois times empataram em 1 a 1.

Com a vitória por 2 a 1 no agregado, o Barcelona de Guayaquil avançou à fase de grupos da competição. Já o Botafogo vai disputar a Sul-Americana.