Léo Linck em ação pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Léo Linck em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 11/03/2026 18:50

Rio - As recentes eliminações no Campeonato Carioca e na Libertadores ligaram o alerta no Botafogo, que agora trata a chegada de um novo goleiro como prioridade. De acordo com o "ge", o clube busca um nome para assumir a titularidade que se encaixe na atual realidade financeira.

Após o fechamento da janela europeia, a diretoria tem até o dia 27 de março para contratar atletas que atuam no futebol brasileiro. O Alvinegro tentou concretizar a vinda de Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha, mas não obteve êxito antes do prazo internacional expirar.



A crise na meta começou com o experiente Neto, afastado e fora das relações após falhas nos clássicos contra Fluminense e Flamengo. A decisão de preservá-lo foi tomada em conjunto pela cúpula alvinegra e comissão técnica devido à forte pressão da torcida.

Com a saída do veterano, Léo Linck assumiu a vaga, mas não conseguiu passar segurança. O arqueiro cometeu erros nos dois confrontos diante do Barcelona de Guayaquil, que decretaram a queda do time na terceira fase preliminar da Libertadores, na última terça-feira (10).

Embora o jovem Raul tenha tido uma atuação segura na conquista da Taça Rio contra o Bangu, ele ainda não é visto como a solução definitiva para a sequência da temporada. Com isso, o Botafogo monitora o mercado em busca de uma opção.