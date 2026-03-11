Havertz comemorando gol pelo ArsenalReprodução
Na próxima terça-feira, as equipes se reencontram no Emirates Stadium, em Londres, e quem ganhar se garante nas quartas de final. Apesar de perder sua campanha perfeita, em jogo no qual teve chances de ganhar, com direito a bola no travessão de Martinelli, o Arsenal se motiva por causa do apresentado sob seus domínios nesta Champions. Foram quatro vitórias no Emirates Stadium e 12 gols anotados, destaque para os 3 a 1 no forte Bayern de Munique e os 4 a 0 no arrumado Atlético de Madrid.
Início sufocante
Em jejum de taças desde a Copa da Inglaterra de 2019/20, o Arsenal vive uma de suas temporadas mais promissoras. Além da campanha soberana na Champions, também domina a Premier League, com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado Manchester City, além de estar na final da Copa da Liga Inglesa justamente contra o time de Pep Guardiola, e nas quartas da Copa da Inglaterra, na qual encara o Southampton.
Com a confiança em alta, o domínio de jogo na Alemanha começou cedo com Saka e Gyökeres participando bastante das jogadas ofensivas. Martinelli era outra boa opção, aberto pela esquerda, mas menos acionado. Quando recebeu na área, em linda trama, o brasileiro carimbou o travessão.
Depois do sufoco inicial, o Leverkusen optou por colocar a bola no chão e cadenciar a partida. Parou de sofrer atrás, mas ainda era bastante tímido na frente, sem conseguir inflamar a torcida com um lance de perigo ao gol de Raya. Ao menos, segurou a igualdade até o descanso após os sustos iniciais.
Início surpreendente e gol
O técnico Kasper Hjulmand deve ter dado uma bronca daquelas em seus comandados nos vestiários, pois a postura dos alemães nos 45 minutos finais era bem diferente, com a bola nos pés e atuando no campo ofensivo tentando ampliar a vantagem no placar
Ocorre que o oponente era de respeito. E o duelo ficou ainda mais elétrico e interessante, com ataque de um lado e contragolpe do outro. Com o passar do tempo, os alemães 'fecharam a casinha', com todo o time protegendo a meta de Blaswich.
Com um paredão defensivo à frente, Mikel Arteta resolveu modificar o ataque e lançou Madueke e Havertz para escapar da derrota. Já na reta final, ainda apelou ao brasileiro Gabriel Jesus.
Aos 41 minutos, Makueke entrou na área driblando e a arbitragem anotou pênalti, para revolta dos alemães, que acusaram simulação Após consulta ao VAR, o lance acabou confirmado. Havertz, que já jogou no clube alemão, deixou tudo igual aos 43 para frustração dos mandantes.
