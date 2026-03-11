Renato Gaúcho comanda as primeiras atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Publicado 11/03/2026 17:00

Rio - Sob nova direção, o Vasco enfrenta o Palmeiras, nesta quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 5ª rodada do Brasileirão. Na estreia do técnico Renato Gaúcho, o Cruz-Maltino terá um grande obstáculo pela frente: quebrar um jejum de 11 anos contra o rival alviverde.

A última vitória do Vasco sobre o Palmeiras aconteceu no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão de 2015. Desde então, foram 14 jogos, 10 derrotas e quatro empates. Já a última vitória sobre o Alviverde em São Januário aconteceu há mais de 13 anos, no primeiro turno do Brasileirão de 2012.

O Vasco vive uma fase complicada no início de 2026. O Cruz-Maltino foi eliminado na semifinal do Carioca e ocupa a lanterna do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado em quatro rodadas. Com isso, houve a troca no comando com a entrada de Renato Gaúcho no lugar de Fernando Diniz.

Na primeira semana de trabalho, Renato Gaúcho promoveu testes no time titular. O treinador buscou um equilíbrio defensivo e avalia utilizar um esquema com três volantes. Ele testou o meio-campo formado por Hugo Moura, Thiago Mendes e Tchê Tchê. Na defesa, há disputa entre Saldivia e Cuesta.