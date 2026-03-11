Renato Gaúcho comanda as primeiras atividades junto ao elenco do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
Vasco tenta quebrar jejum de 11 anos sem vencer o Palmeiras
Jogo marca a estreia do técnico Renato Gaúcho
Renato Gaúcho define Thiago Mendes como novo capitão do Vasco
A novidade passa a valer a partir do jogo desta quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário
Joia do Vasco, Bruno Lopes busca espaço com Renato Gaúcho
Aos 18 anos, atacante espera mais oportunidades sob o comando do novo técnico
Negociação para venda da SAF do Vasco avança; entenda próximos passos
Cruz-Maltino impõe pilares como investimentos no futebol e estrutura
Vasco não tem pressa para definir novo patrocinador máster
Diretoria trata assunto com cautela
Puma Rodríguez avalia primeiros dias de Renato Gaúcho no Vasco: 'Muito trabalho físico'
Uruguaio garantiu que Cruz-Maltino 'vai dar trabalho para os rivais'
