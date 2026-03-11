Thiago Mendes em ação pelo Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 11/03/2026 19:50

Rio - Antes mesmo de sua estreia oficial, Renato Gaúcho já promoveu uma mudança significativa na estrutura do Vasco. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o treinador optou por retirar a braçadeira de capitão do arqueiro Léo Jardim, transferindo a função para o volante Thiago Mendes.



A decisão reflete uma preferência do técnico, que evita utilizar goleiros no posto de liderança. Renato prefere que a responsabilidade da braçadeira seja exercida por um jogador de linha, visando facilitar a comunicação com o restante da equipe e com a arbitragem.



Thiago Mendes vem se destacando pelo desempenho técnico e é titular absoluto desde o final do ano passado, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Além da consistência em campo, o volante também tem sido uma figura importante no vestiário.

A novidade passa a valer a partir do confronto desta quinta-feira (12), diante do Palmeiras, em São Januário. O duelo marca o encontro de opostos na tabela: enquanto o Alviverde lidera com dez pontos em quatro partidas, o Cruz-Maltino amarga a lanterna da competição, com apenas um ponto conquistado.