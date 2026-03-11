Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo não terá muito tempo para lamentar a precoce eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil, na última terça-feira (10). Isso porque a sequência no Campeonato Brasileiro será das mais complicadas.

O próximo compromisso do Glorioso será contra o Flamengo, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Em seguida, o Alvinegro enfrentará o Palmeiras, quarta-feira (18), às 19h, no Allianz Parque. Depois, ainda terá pela frente Red Bull Bragantino e Athletico-PR, fora de casa.

Pressionado, Martín Anselmi precisará contar com a dedicação do elenco para virar a chave. O Botafogo soma três pontos e ocupa o 14º lugar na tabela da competição nacional.

A queda na Libertadores

A eliminação do Botafogo para o Barcelona de Guayaquil aconteceu no Nilton Santos, diante de mais de 30 mil torcedores. A festa nas arquibancadas não foi suficiente para impulsionar o time, que jogou mal, perdeu por 1 a 0 e deu adeus ao torneio continental. No Equador, a partida de ida havia terminado empatada em 1 a 1. Sendo assim, o Glorioso disputará a Copa Sul-Americana nesta temporada.