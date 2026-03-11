Júnior Santos está regularizado no BIDReprodução

O Botafogo regularizou Júnior Santos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quarta-feira (10). Com isso, o atacante poderá estrear pelo Glorioso no clássico com o Flamengo, no próximo sábado (14).

O Glorioso anunciou na última sexta-feira (6) a contratação do atacante por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, com opção de compra até o fim de 2026.
Leia mais: Botafogo terá sequência dura para tentar superar eliminação na Libertadores

Júnior Santos foi peça fundamental no ano mágico de 2024 do Glorioso, marcado pelas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro Série A. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores e ainda marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na final disputada em Buenos Aires.
Confira também: Bastos lamenta desatenção do Botafogo em eliminação na Libertadores: 'Momento difícil'

Esta é a terceira passagem de Júnior Santos pelo Botafogo. Ele deixou o Alvinegro no início de 2025 para reforçar o Atlético-MG, mas não conseguiu se firmar no clube mineiro.