Júnior Santos está regularizado no BIDReprodução
O Glorioso anunciou na última sexta-feira (6) a contratação do atacante por empréstimo junto ao Atlético Mineiro, com opção de compra até o fim de 2026.
Júnior Santos foi peça fundamental no ano mágico de 2024 do Glorioso, marcado pelas conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro Série A. Ele se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na Libertadores e ainda marcou na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na final disputada em Buenos Aires.
Esta é a terceira passagem de Júnior Santos pelo Botafogo. Ele deixou o Alvinegro no início de 2025 para reforçar o Atlético-MG, mas não conseguiu se firmar no clube mineiro.
