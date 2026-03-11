Comemoração dos jogadores do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/03/2026 23:35 | Atualizado 12/03/2026 01:23

Rio - O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (11), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após um vacilo da Raposa, Pedro fez grande jogada individual e abriu o placar logo no início do primeiro tempo. Já na etapa complementar, no apagar das luzes, Carrascal deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos sete pontos e aparece na quarta posição. Já o Cruzeiro tem apenas dois e ocupa o 19º lugar.

A noite foi marcada por reencontros. Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro ao fim do ano passado, é agora treinador do Flamengo. Gerson e o técnico Tite estão do lado do time mineiro. O goleiro Matheus Cunha, ex-Fla, precisou entrar no segundo tempo na vaga de Cássio. Fabrício Bruno também atuou, mas já havia enfrentado o Rubro-Negro em 2025.

Agora, a equipe de Leonardo Jardim volta as atenções para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro vai enfrentar o Botafogo no sábado (14), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos.

O jogo

O Flamengo teve um ótimo início de partida e abriu o placar logo no quinto minuto de partida. Logo após cobrança de escanteio, Léo Oriz finalizou de cabeça e acertou o travessão. Néiser Villarreal ficou com a sobra, avançou, mas logo tocou para trás. Pedro estava esperto, retomou a posse, fez ótima jogada individual e chutou para balançar a rede.

Pouco depois, o Rubro-Negro quase ampliou a vantagem. Isso porque Pedro desarmou Villalba, Arrascaeta ficou com a bola e finalizou na saída de Cássio. A bola passou pelo goleiro, mas Fabrício Bruno salvou dentro da pequena área.

Após esse momento de pressão, o Cruzeiro conseguiu chegar ao ataque algumas vezes e deixar o jogo equilibrado. Uma das principais oportunidades veio com Villarreal, que entrou na área pelo lado esquerdo e finalizou forte, mas Rossi espalmou.

Aos 31 minutos, a Raposa tomou um grande susto. Isso porque o árbitro viu um toque faltoso no braço de Matheus Henrique, que estava pressionado por Everton Cebolinha, e aplicou o cartão vermelho. No entanto, após revisão no monitor do VAR, a expulsão foi anulada.

No retorno do intervalo, o Flamengo passou perto de anotar o segundo gol no Maracanã antes mesmo dos dez minutos. Paquetá descolou bom lançamento para Arrascaeta, que invadiu a área pela direita e soltou a bomba. Cássio conseguiu tocar na bola, que carimbou a trave.

Pouco depois, foi a vez de Pulgar chutar forte, e o goleiro se esticou para salvar a Raposa mais uma vez. Mais tarde, Cássio se machucou e deixou o campo de maca para a entrada de Matheus Cunha, ex-Flamengo.

O Cruzeiro, por sua vez, até teve um pouco mais de posse durante a etapa complementar, mas mostrou dificuldades para criar chances claras. Embora tenha ampliado a pressão no fim, não foi o suficiente para evitar a derrota.

Já no apagar das luzes, o Flamengo ampliou a vantagem. Carrascal recebeu ótimo passe e finalizou com categoria na saída de Matheus Cunha para fazer o segundo do Rubro-Negro.