Pulgar em ação no jogo entre Flamengo e Cruzeiro - Gilvan de Souza/Flamengo

Pulgar em ação no jogo entre Flamengo e CruzeiroGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/03/2026 00:38

Rio - Pulgar avaliou de forma positiva o início de trabalho do técnico Leonardo Jardim no Flamengo . Após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0 , o volante revelou que o treinador disse ao grupo que Filipe Luís deixou uma base de jogo. O chileno ainda ressaltou que o time está contente.

"Na verdade, segue quase tudo igual. Ele nos disse algo superimportante, que o Filipe nos deixou uma base de jogo, e ele vem complementar e aperfeiçoar coisas que no dia a dia estamos colhendo os frutos. E no campo se está vendo. Estamos contentes", afirmou Pulgar, ao 'Premiere'.

Jardim foi anunciado como novo técnico do Flamengo na quarta-feira da semana passada . De lá para cá, o Rubro-Negro superou o Fluminense nos pênaltis para conquistar o Campeonato Carioca e, agora, venceu o Cruzeiro.

Com o resultado, o Fla chegou aos sete pontos e ocupa a sétima posição do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro tem apenas dois a aparece na 19ª posição.

"Foi uma boa partida em todas as linhas. Baixamos um pouco o ritmo de pressionar em todos os momentos, pois isso nos desgastava muito durante os 90 minutos. Equilibramos mais a pressão e pudemos fazer os gols que pudemos ganhar", analisou o chileno.