Leonardo Jardim e jogadores do Flamengo no MaracanãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia
Rio - O Flamengo
divulgou os relacionados para a partida diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), pelo Brasileirão. O atacante Bruno Henrique segue como desfalque por causa de uma pubalgia.
O Rubro-Negro também atualizou a situação de Saúl. O espanhol, que passou por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo no início do ano, já iniciou as atividades em campo.
Flamengo e Cruzeiro vão medir forças nesta quarta-feira (11), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.
Veja os relacionados
GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.
DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.
MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.
ATACANTES: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.
BOLETIM DE IMPRENSA
BRUNO HENRIQUE
Por conta de uma pubalgia, o jogador não pôde ser relacionado para a partida desta quarta-feira (11). Está em tratamento com o Departamento Médico do clube.
SAÚL
O meia avançou no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Nesta semana, iniciou atividades físicas em campo.
