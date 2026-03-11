Leonardo Jardim e jogadores do Flamengo no Maracanã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 11/03/2026 18:40

Rio - O Flamengo divulgou os relacionados para a partida diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira (11), pelo Brasileirão. O atacante Bruno Henrique segue como desfalque por causa de uma pubalgia.

O Rubro-Negro também atualizou a situação de Saúl. O espanhol, que passou por um procedimento cirúrgico no calcanhar esquerdo no início do ano, já iniciou as atividades em campo.

Flamengo e Cruzeiro vão medir forças nesta quarta-feira (11), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja os relacionados

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi.

DEFENSORES: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vitão.

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho e Lucas Paquetá.

ATACANTES: Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Cruzeiro pela 5ª rodada do Brasileirão!



INGRESSOS

Garanta o seu lugar em https://t.co/v88Ej8R0yY. pic.twitter.com/NFdcIX6yKh — Flamengo (@Flamengo) March 11, 2026

BOLETIM DE IMPRENSA



BRUNO HENRIQUE

Por conta de uma pubalgia, o jogador não pôde ser relacionado para a partida desta quarta-feira (11). Está em tratamento com o Departamento Médico do clube.



SAÚL

O meia avançou no processo de recuperação após procedimento cirúrgico realizado no calcanhar esquerdo. Nesta semana, iniciou atividades físicas em campo.