Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/03/2026 01:22 | Atualizado 12/03/2026 01:24

Rio - Leonardo Jardim analisou o triunfo do Flamengo sobre o Cruzeiro por 2 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (11), pelo Brasileirão. O treinador viu a vitória justa e citou um ponto que o time pode melhorar. O português também destacou que a atitude dos jogadores têm sido formidável.

"Acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipe conseguir mais um jogo sem sofrer gols, isso foi importante. Entrar também forte no jogo. Tivemos os primeiros 15, 20 minutos fortes. Além do gol, outras duas bolas na trave. Do outro lado também tem uma equipe boa. Ano passado consegui excelentes resultados contra o Flamengo. Esse ano é uma equipe diferente, com mais posse, com muitos jogadores na zona central. Por isso houve momentos que eles tiveram essa posse".

"Acho que fomos mais competentes, e a vitória é altamente justificada, pelos gols, pelas bolas na trave, por algumas situações que criamos. Com certeza temos um caminho a percorrer e melhorar. Algumas decisões que podemos melhorar, algumas decisões com bola que podemos ter mais critério. Mas estou feliz, estou feliz que os jogadores têm tido uma atitude formidável".

O treinador também fez elogios a Pedro. O atacante ajudou na pressão e abriu o placar no Maracanã com uma grande jogada individual.

"Conversa foi muito simples e direta com o Pedro. É um dos melhores atacantes do futebol brasileiro e tem mostrado isso ao longo dos anos. Existem as duas faces do jogo, com bola e sem bola. Ele tem mostrado que pode ser competente. Além de fazer os gols, em termos de estratégicos, se posicionar, pressionar e ter uma atitude mais colaborativa".

"É isso que ele tem feito porque tem essa capacidade, física e compreensão do jogo coletivo. Ele não está me surpreendo com atitude porque eu acreditava desde o início que conseguiríamos colocar um Pedro ofensivamente, mas também com função defensiva, que todos os jogadores têm que ter. Hoje em dia, no futebol moderno, não existe em nenhuma equipe um jogador que só ataca"