Lance do jogo entre Flamengo e CruzeiroReprodução/CBF
Flamengo x Cruzeiro: CBF divulga revisão do VAR sobre cartão vermelho retirado
Lance aconteceu no primeiro tempo
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