Lance do jogo entre Flamengo e Cruzeiro - Reprodução/CBF

Lance do jogo entre Flamengo e CruzeiroReprodução/CBF

Publicado 12/03/2026 15:54

Rio - A CBF divulgou o áudio com a revisão do VAR sobre o cartão vermelho retirado para Matheus Henrique no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro derrotou o time mineiro por 2 a 0.

O lance aconteceu no primeiro tempo, quando o Fla vencia a partida por 1 a 0. Everton Cebolinha pressionava Matheus Henrique para retomar a bola. O volante caiu, e o árbitro considerou que houve um toque faltoso com o braço. Como o atacante do Flamengo sairia cara a cara com Cássio, era uma oportunidade clara de gol.

O VAR do jogo, Caio Max Augusto Vieira (GO), apontou que a bola bate primeiro no corpo e depois no braço de Matheus Henrique. Além disso, pontuou o toque no braço não foi faltoso. Após revisar o lance no monitor, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) concordou e anulou o cartão vermelho.

Veja como foi a revisão

VAR: Ele, quando chuta, bate no corpo e depois vai na mão, que é uma mão de apoio. A bola bate primeiro na barriga e depois numa mão, que é uma mão de apoio. Mão natural, justificável com ação.

VAR: Flavio, sugiro revisão para não cartão vermelho. Vou te mostrar que a bola primeiro bate na barriga para depois bater na mão do jogador que já está caindo, essa mão está apoio. É uma mão que já está colocando no chão, não tem um movimento adicional com a mão. Bate primeiro na barriga.

Árbitro: É uma mão acidental, uma mão acidental. Tá bom, ele está caindo. Isso para mim não é uma mão sancionável. Vou voltar de bola ao chão. Ele estava caindo, não tinha como tirar essa mão. É uma mão não sancionável para mim. No momento do apito, ela estava com o Cruzeiro. Vou reiniciar com bola ao chão para o Cruzeiro.