Lucas Paquetá durante jogo contra Cruzeiro, nesta quarta-feira (11) - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá durante jogo contra Cruzeiro, nesta quarta-feira (11)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/03/2026 09:35

Rio — A atuação de Lucas Paquetá, do Flamengo, contra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (11) rendeu elogios ao jogador. Internautas opinaram que esta foi a melhor partida do jogador desde o seu retorno ao Rubro-Negro e projetaram como ele ainda pode ser mais aproveitado na posição de meia.



"Bom jogo do Paquetá, achei um erro tirar ele antes do Arrasca", escreveu um internauta. "Paquetá tá pegando ritmo, o homem vai dar muita alegria para a Nação", afirmou um flamenguista. "Paquetá botou o cruzeiro no bolso", comemorou um seguidor. "Partidaça", enalteceu um homem.

Alguns lances do jogador na partida renderam até uma publicação na página oficial do Flamengo, em tom de provocação ao adversário.

Na entrevista coletiva após o jogo, o técnico Leonardo Jardim deu a entender que quer continuar utilizando o camisa 20 de meia, ao contrário de Filipe Luís, que chegou a utilizar o atleta pelos lados.



"Acho que ele pode fazer três posições na equipe, pode fazer segundo volante, um meia mais ofensivo e um meia pela direita. Tínhamos que preparar um cenário porque ele não é um ponta, ele é um meia. [...] O meu trabalho como treinador também é proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam impulsionar suas características. O Paquetá não é um ponta", afirmou.



No duelo, Paquetá deu três passes importantes, deu dois desarmes e ganhou oito de 14 duelos no chão, de acordo com a plataforma de estatísticas "SofaScore".

O Flamengo volta a campo neste sábado (14), para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, às 20h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.