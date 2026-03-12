Lucas Paquetá durante jogo contra Cruzeiro, nesta quarta-feira (11)Gilvan de Souza / Flamengo
"Bom jogo do Paquetá, achei um erro tirar ele antes do Arrasca", escreveu um internauta. "Paquetá tá pegando ritmo, o homem vai dar muita alegria para a Nação", afirmou um flamenguista. "Paquetá botou o cruzeiro no bolso", comemorou um seguidor. "Partidaça", enalteceu um homem.
"Acho que ele pode fazer três posições na equipe, pode fazer segundo volante, um meia mais ofensivo e um meia pela direita. Tínhamos que preparar um cenário porque ele não é um ponta, ele é um meia. [...] O meu trabalho como treinador também é proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam impulsionar suas características. O Paquetá não é um ponta", afirmou.
No duelo, Paquetá deu três passes importantes, deu dois desarmes e ganhou oito de 14 duelos no chão, de acordo com a plataforma de estatísticas "SofaScore".
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