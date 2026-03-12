Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo
Emerson Royal exalta vitória do Flamengo e analisa mudanças de Leonardo Jardim
Lateral-direito vê o Rubro-Negro 'no caminho certo' para a sequência da temporada
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