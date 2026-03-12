Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Rio - Lateral-direito do Flamengo, Emerson Royal valorizou a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (11), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi a segunda sob o comando de Leonardo Jardim, contratado para substituir Filipe Luís. O defensor destacou a importância do resultado e voltou a comentar o início do técnico português.
"A vitória é importante para dar confiança para a sequência na competição. Sabemos que passamos por momentos de instabilidade neste começo de ano. Agora, estamos crescendo. Acredito que estamos no caminho certo", iniciou o jogador.
"O professor tem implementado as suas ideias, algumas coisas diferentes, que não trabalhávamos tanto, e outras que pode acrescentar para nós. Estamos fazendo um bom trabalho", completou.
Uma das novidades no Rubro-Negro são os treinos em dias de jogo, quando o compromisso é à noite. "Estive muito tempo na Europa, lá era assim. Quando o jogo era tarde, fazíamos ativação no campo. Ninguém teve problema com isso, lidamos bem. Eu acho bom para não passarmos o dia inteiro na cama", ponderou Emerson Royal.

Agenda do Flamengo

O próximo adversário será o Botafogo, no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo soma sete pontos e ocupa o quarto lugar na tabela da competição nacional.