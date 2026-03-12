Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Cruzeiro, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Emerson Royal em ação pelo Flamengo diante do Cruzeiro, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/03/2026 12:23

"A vitória é importante para dar confiança para a sequência na competição. Sabemos que passamos por momentos de instabilidade neste começo de ano. Agora, estamos crescendo. Acredito que estamos no caminho certo", iniciou o jogador.

"O professor tem implementado as suas ideias, algumas coisas diferentes, que não trabalhávamos tanto, e outras que pode acrescentar para nós. Estamos fazendo um bom trabalho", completou.

Uma das novidades no Rubro-Negro são os treinos em dias de jogo, quando o compromisso é à noite. "Estive muito tempo na Europa, lá era assim. Quando o jogo era tarde, fazíamos ativação no campo. Ninguém teve problema com isso, lidamos bem. Eu acho bom para não passarmos o dia inteiro na cama", ponderou Emerson Royal.

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