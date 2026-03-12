Mãe de Jorginho detona Carrascal: 'Nojento' - Reprodução/Instagram

Mãe de Jorginho detona Carrascal: 'Nojento'Reprodução/Instagram

Publicado 12/03/2026 17:17

Rio - Jorge Carrascal, meia atacante do Flamengo, fez de cavadinha o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, na última quarta-feira (11), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão. Porém, nem a bola na rede livrou o camisa 15 das críticas da mãe de seu companheiro, Jorginho.

A cena foi registrada nas redes sociais pela irmã do ítalo-brasileiro. Instantes depois de Carrascal entrar em campo, aos 30 minutos do segundo tempo, Maria Tereza Freitas, mãe de Jorginho, era gravada pela irmã do jogador enquanto dava opiniões fortes sobre o companheiro de seu filho.

"Carrascal entrou dormindo, podre. Vai te catar, Carrascal da c***. Só fez porcaria. Eu não gosto do Carrascal. Ele só quer fazer firula", disse Dona Maria Tereza. Logo após a sequência de comentários, o meia colombiano recebeu passe de Samuel Lino e balançou as redes para dar números finais à partida.

O gol tirou gargalhadas da mãe do volante, camisa 21 do Mais Querido, que em tom descontraído completou: "Filho de uma égua. Nojento". As reações de Maria Tereza foram postadas pela irmã de Jorginho, Fernanda Frello nas redes sociais e viralizaram nesta quinta-feira (12). Confira o vídeo:

Veja o vídeo completo

Mãe de Jorginho critica Carrascal nas redes sociais: 'Só quer fazer firula'



Crédito: Redes Sociais pic.twitter.com/B40cx3LTfr — Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2026