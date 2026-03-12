Carrascal voltou a marcar pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal voltou a marcar pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/03/2026 19:30 | Atualizado 12/03/2026 19:33

Rio - Um dos destaques do Flamengo em 2025, Jorge Carrascal ainda tenta encontrar o ritmo ideal nesta temporada. Após quase dois meses, o meia colombiano voltou a marcar na vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, nesta quarta-feira (11), no Maracanã, pela 5ª rodada do Brasileirão.

Carrascal tinha marcado pela última vez no dia 21 de janeiro na vitória sobre o Vasco por 1 a 0, pela 4ª rodada da Taça Guanabara. Na ocasião, foi o primeiro jogo do elenco principal do Flamengo, que tinha começado no Campeonato Carioca com time sub-20.

Desde então, foram 13 jogos sem marcar. No período, o colombiano teve três participações em gols — todas com assistências. Porém, a oscilação rendeu o banco de reservas em três dos quatro jogos disputados no Brasileirão, além de um dos dois jogos da semifinal do Carioca.

Reserva na vitória sobre o Cruzeiro, Carrascal entrou durante o segundo tempo e jogou apenas 16 minutos. O meia colombiano marcou um gol e deu duas finalizações. Com a chegada do técnico Leonardo Jardim, o jogador busca recuperar a confiança e o protagonismo.

Contratado no ano passado, Carrascal soma 38 jogos, cinco gols e oito assistências. Na temporada atual, são 14 jogos, dois gols e três assistências. O próximo compromisso será contra o Botafogo, no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Brasileirão.