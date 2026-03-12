Carrascal voltou a marcar pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo
Carrascal volta a marcar e tenta recuperar a confiança no Flamengo
Colombiano entrou no segundo tempo e foi decisivo para a vitória
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