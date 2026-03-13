Bruno Henrique, em jogo contra o Sampaio Correâ, pelo Campeonato Carioca - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique, em jogo contra o Sampaio Correâ, pelo Campeonato CariocaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 13/03/2026 08:14

Rio — O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, afirmou que recebeu uma proposta "irrecusável" do Palmeiras em 2023, mas preferiu renovar o contrato e permanecer no clube carioca. Em entrevista ao podcast "Barbacast", transmitida nesta quinta-feira (12), o jogador afirmou que o fator mais importante para o fazer ficar foi a identificação com o Rubro-Negro.



"O respeito e o carinho que eu tenho pelo Flamengo, eles também têm por mim. Esse foi o fator que me fez ficar: a identificação que eu tenho com o clube desses anos todos, sempre muito respeitado, dando meu melhor, dar a raça, o amor por essa camisa, por esses torcedores, também pela minha família", revelou.

"Era irrecusável. E eu recusei, para seguir no Flamengo", concluiu Bruno Henrique. Na época, em outubro de 2023, o jogador estava nos seus últimos meses de contrato e recebeu uma oferta de quatro anos de contrato do clube paulista, com salários e luvas que o fariam ser um dos mais bem pagos do elenco. No entanto, o atacante chegou a um acordo com o Rubro-Negro para a renovação logo depois.

Agora, o jogador novamente está em fim de contrato com o clube carioca. O acordo se encerra no fim do ano e até o momento, não há conversas por uma renovação.