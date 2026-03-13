Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do Urubu - Adriano Fontes/Flamengo

Leonardo Jardim e auxiliar em treino no Ninho do UrubuAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 13/03/2026 15:00 | Atualizado 13/03/2026 15:11

Rio - O Flamengo vive uma nova fase sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Com a mudança na direção, o Rubro-Negro terá novas estratégias de recuperação, visando aguentar o intenso calendário de 2026. No ano passado, o time disputou 78 jogos oficiais e terminou com mais de 70 partidas disputadas pelo sétimo ano consecutivo.

Para recuperar a forma física e resistir ao intenso calendário, o técnico Leonardo Jardim e a comissão técnica já definiu o planejamento. A ideia do treinador português e comissão é aproveitar as paradas para Data Fifa para melhorar o preparo físico do elenco. Além disso, no meio do ano também haverá uma paralisação para a Copa do Mundo, que também servirá para fazer mudanças.

"Em termos físicos, claro que vamos ter que fazer gestão de alguns atletas porque não temos capacidade de jogar sempre de três em três dias com os mesmos e porque não tiveram aquela pré-temporada que normalmente existe. Por isso, vamos tentar gerir", disse o técnico Leonardo Jardim após a vitória sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (11), no Maracanã.

Em 2025, o Flamengo entrou de férias no dia 18 de dezembro, após a derrota para o PSG, da França, na final do Intercontinental. O elenco principal se reapresentou no dia 12 de janeiro, enquanto o time sub-20 atuava no Carioca. O planejamento inicial era de retorno aos jogos no fim de janeiro, mas a estratégia precisou ser alterada.

O desempenho ruim do time sub-20 no Carioca forçou o presidente Luiz Eduardo Baptista intervir nos planos da comissão técnica e antecipar o retorno do time principal. Sem uma pré-temporada adequada, o Flamengo sentiu a falta de ritmo, o que custou os vices na Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana — e por pouco também o Carioca.