Leonardo Jardim, em entrevista coletiva após o jogo contra o Botafogo - Reprodução / Flamengo TV

Leonardo Jardim, em entrevista coletiva após o jogo contra o BotafogoReprodução / Flamengo TV

Publicado 14/03/2026 23:40





"Acredito que uma equipe da qualidade do Flamengo tem que ter essa variável, que é defender bem. Os jogadores estão tendo uma atitude em termos coletivos que forma um melhor equilíbrio à equipe, principalmente na recuperação defensiva e pressão sobre a bola, e isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta, e essa compactação entrelinhas e no espaço lateral permite-nos a evoluir nos termos defensivos. Os jogadores estão tendo uma atitude impecável em termos defensivos", afirmou.



Jardim também falou sobre a rotatividade do elenco e se pretende manter um time titular, com 11 jogadores definidos. "Quando temos dois times, estamos fazendo uma divisão do elenco. Sou um treinador mais de unificação. Houve três que não jogaram no outro jogo e jogaram hoje. A base de uma equipe é sempre a sua solidez nesses processos, e alterar isso às vezes cria dificuldades, mas todos podem entrar e fazer bem. Temos duas opções para cada posição, temos jogadores de qualidade, que quando entram, conseguem executar bem as ideias coletivas da equipe nos princípios defensivos e ofensivos." Rio — O técnico Leonardo Jardim elogiou o desempenho do time na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos , pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste sábado (14). Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador também ressaltou os números defensivos da equipe, que ainda não sofreu gols nos três jogos sob o seu comando."Acredito que uma equipe da qualidade do Flamengo tem que ter essa variável, que é defender bem. Os jogadores estão tendo uma atitude em termos coletivos que forma um melhor equilíbrio à equipe, principalmente na recuperação defensiva e pressão sobre a bola, e isso tem nos ajudado a ser uma equipe mais compacta, e essa compactação entrelinhas e no espaço lateral permite-nos a evoluir nos termos defensivos. Os jogadores estão tendo uma atitude impecável em termos defensivos", afirmou.Jardim também falou sobre a rotatividade do elenco e se pretende manter um time titular, com 11 jogadores definidos. "Quando temos dois times, estamos fazendo uma divisão do elenco. Sou um treinador mais de unificação. Houve três que não jogaram no outro jogo e jogaram hoje. A base de uma equipe é sempre a sua solidez nesses processos, e alterar isso às vezes cria dificuldades, mas todos podem entrar e fazer bem. Temos duas opções para cada posição, temos jogadores de qualidade, que quando entram, conseguem executar bem as ideias coletivas da equipe nos princípios defensivos e ofensivos."

O treinador também voltou a falar sobre o seu estilo de jogo e como tem sido a implementação de uma estratégia que priorize menos a manutenção da posse de bola.



"Não sou um treinador que admiro a posse de bola estéril, aquela que vão rodando atrás e o adversário vai ficando no seu espaço. Eu acredito que a posse de bola tem sempre que ter um objetivo, de criar espaço, superioridade em relação ao adversário. Com certeza, quando os adversários pressionam menos, temos mais posse de bola, mas quando pressionam mais, temos mais espaço e queremos aproveitar. Mas isso é um jogo que estamos começando a implementar. Não somos uma equipe de transição, mas é importante associar a um jogo coletivo para criar dinâmicas pro adversário ter mais dificuldade a defender."



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Remo nesta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.