Pulgar, Danilo e Paquetá disputam bola - Vitor Silva / Botafogo

Pulgar, Danilo e Paquetá disputam bolaVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/03/2026 22:34 | Atualizado 14/03/2026 22:35

Rio - O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 no estádio Nilton Santos na noite deste sábado (14), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. No lado botafoguense, Barboza recebeu cartão vermelho no final do primeiro tempo, por falta no centroavante rubro-negro. O resultado faz a equipe de Leonardo Jardim subir momentaneamente à 3ª posição, com 10 pontos, enquanto o time do pressionado Martín Anselmi permanece na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

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O Alvinegro volta a campo para enfrentar o Palmeiras na próxima quarta-feira (18), no Allianz Parque, enquanto o Rubro-Negro encara o Remo na quinta-feira (19) no Maracanã. Ambos os jogos serão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A partida começou equilibrada, com chances para os dois lados, logo nos três primeiros minutos. Pedro chutou cruzado para fora, enquanto o estreante Medina desviou um cruzamento perigoso na frente de Rossi. Depois, o jogo se desenhou com o Flamengo tendo mais posse e o Botafogo partindo nos contra-ataques.



O Rubro-Negro abriu o placar aos 13 minutos. Em tentativa de desarme do Barboza no Varela, a bola sobrou para Samuel Lino finalizar, com desvio de Bastos que matou o goleiro Raúl.



O Alvinegro tentou responder com transições pela esquerda e chutes de Matheus Martins e Medina, ambos sem perigo. A partida passou a ficar truncada, sem chances claras para nenhum dos lados, passes errados e um ritmo lento. Aos 37 minutos, Jorginho lançou para Samuel Lino, que chutou à direita do gol.



Depois, aos 43 minutos, Barboza cometeu falta em Pedro na intermediária e tomou cartão amarelo. Léo Pereira cobrou e Raúl chegou a desviar, mas a bola entrou e o Flamengo ampliou. Logo depois, em um dos últimos lances da primeira etapa, o centroavante rubro-negro recebeu passe em profundidade e foi puxado por Barboza, que recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo com um a menos, o Botafogo tentou se impor no início do segundo tempo: Danilo chutou de longe, mas a bola saiu por cima do gol. Logo em seguida, em ataque do Rubro-Negro, Paquetá acionou Varela, que cruzou rasteiro para Pedro marcar o terceiro. Aos 9 minutos, Samuel Lino recebeu na entrada da área e chutou com perigo, à direita do gol.

Aos 12 minutos, Medina avançou com perigo pela intermediária e sofreu a falta de Pulgar, que recebeu amarelo. Alex Telles cobrou por cima da meta de Rossi. Na sequência, o próprio Medina arriscou de longe e a bola desviou em Léo Ortiz, saindo com perigo pela esquerda. Depois, aos 28 minutos, Carrascal cobrou falta na área e Vitão desviou, mas não pegou bem.

Para ter mais alternativas, Anselmi promoveu as estreias de Júnior Santos e Ferraresi, que pouco fizeram. Já o Flamengo, se aproveitando da superioridade numérica, partiu para cima nos últimos minutos de jogo. Em um dos lances, aos 38 minutos, Carrascal ajeitou para Paquetá chutar, e Raúl defendeu.