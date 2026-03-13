Alessandro Brito, atual diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Dirigente do Botafogo lamenta queda na Libertadores, mas ressalta confiança no elenco
Alessandro Brito destacou a chegada de reforços para a sequência da temporada
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