Alessandro Brito, atual diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - Diretor de gestão esportiva do Botafogo, Alessandro Brito lamentou a eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil. Depois de empatar a ida em 1 a 1, no Equador, o Glorioso foi superado na volta por 1 a 0 e deu adeus ao torneio continental em pleno Nilton Santos, diante de mais de 30 mil torcedores. Ele, porém, ressaltou a confiança no elenco para a sequência da temporada.
"Ficamos tristes com a eliminação. Não estava planejada. Lamentamos, assumimos a responsabilidade de que não era o esperado, mas seguiremos trabalhando e acreditando. Acreditamos muito no elenco, nos jogadores, na comissão, no estafe. Estamos muito seguros", iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de apresentação de Júnior Santos.
"Depois do transfer ban, trouxemos jogadores importantes, que não conseguimos registrar para a Libertadores. São reforços que poderiam somar ao elenco. Por isso, temos convicção de que teremos um caminho importante no restante do ano", complementou.
Fora da fase de grupos da Libertadores, o Glorioso disputará a Sul-Americana em 2026. O Alvinegro está no Pote 4 e conhecerá a sua chave em sorteio que será realizado na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Agenda

O próximo compromisso do Botafogo será contra o Flamengo, neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma três pontos e ocupa a 17ª posição.