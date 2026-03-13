Alessandro Brito, atual diretor de gestão esportiva do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alessandro Brito, atual diretor de gestão esportiva do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/03/2026 13:00

"Ficamos tristes com a eliminação. Não estava planejada. Lamentamos, assumimos a responsabilidade de que não era o esperado, mas seguiremos trabalhando e acreditando. Acreditamos muito no elenco, nos jogadores, na comissão, no estafe. Estamos muito seguros", iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de apresentação de Júnior Santos

"Depois do transfer ban, trouxemos jogadores importantes, que não conseguimos registrar para a Libertadores. São reforços que poderiam somar ao elenco. Por isso, temos convicção de que teremos um caminho importante no restante do ano", complementou.

Fora da fase de grupos da Libertadores, o Glorioso disputará a Sul-Americana em 2026. O Alvinegro está no Pote 4 e conhecerá a sua chave em sorteio que será realizado na próxima quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

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