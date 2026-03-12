Tadeu em ação durante jogo do Goiás, na Serrinha - Divulgação / Goiás

Tadeu em ação durante jogo do Goiás, na SerrinhaDivulgação / Goiás

Publicado 12/03/2026 14:18

"Não estou sabendo. O meu foco é completamente na equipe que defendo, no clube que visto a camisa, para mim é uma segunda pele. Estou totalmente focado na final de domingo (do Campeonato Goiano)", disse o jogador, após a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil.

"Se for boato, para mim vai ficar de lado. Se for algo sério, concreto, tem meu representante e, principalmente, o Goiás, com quem eu tenho dever e obrigação para cumprir. Estou focado no clube e na decisão", complementou.