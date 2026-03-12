Tadeu em ação durante jogo do Goiás, na SerrinhaDivulgação / Goiás

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Goiânia - Goleiro do Goiás, Tadeu garantiu não estar sabendo do interesse do Botafogo. Ele é um dos alvos do clube, que busca a contratação de um arqueiro para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra está insatisfeita diante das recentes falhas de Neto e Léo Linck.
"Não estou sabendo. O meu foco é completamente na equipe que defendo, no clube que visto a camisa, para mim é uma segunda pele. Estou totalmente focado na final de domingo (do Campeonato Goiano)", disse o jogador, após a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense-PI, pela terceira fase da Copa do Brasil.
"Se for boato, para mim vai ficar de lado. Se for algo sério, concreto, tem meu representante e, principalmente, o Goiás, com quem eu tenho dever e obrigação para cumprir. Estou focado no clube e na decisão", complementou.
Além de Tadeu, o Botafogo tem outras opções na mira: Gabriel Vasconcelos (Vitória), Jordi (Novorizontino), Matheus Albino (CRB), Otávio (Cruzeiro) e Tiago Volpi (Bragantino).