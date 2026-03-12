Tadeu em ação durante jogo do Goiás, na SerrinhaDivulgação / Goiás
Goleiro do Goiás, Tadeu despista sobre interesse do Botafogo: 'Não estou sabendo'
Glorioso busca a contratação de um novo arqueiro para a sequência da temporada
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Botafogo deve ter estreia de reforços no clássico com o Flamengo
Cristian Medina, Ferraresi e Júnior Santos já estão regularizados e podem encarar o Rubro-Negro
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Clube monitora jogadores da posição após falhas de Neto e Léo Linck
Dirigentes do Botafogo registram Boletim de Ocorrência após receberem ameaças
Números de telefones foram vazados após a eliminação na Libertadores
Júnior Santos é registrado no BID e pode fazer a estreia pelo Botafogo
Atacante fica à disposição para o clássico com o Flamengo
Botafogo corre contra o tempo para contratar goleiro após falhas decisivas
Eliminações precoces e erros individuais forçam diretoria a buscar novo titular no mercado nacional
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