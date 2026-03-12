Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

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Rio - Técnico do Botafogo, Martín Anselmi deve contar com novos jogadores à disposição para encarar o Flamengo, no próximo sábado (14). O Glorioso precisa da vitória para tentar amenizar o impacto da eliminação na terceira fase preliminar da Libertadores, para o Barcelona de Guayaquil. Após empatar a ida em 1 a 1 no Equador, o Alvinegro perdeu a volta por 1 a 0 e deu adeus ao torneio continental em pleno Nilton Santos.
Recém-contratados, Cristian Medina, Ferraresi e Júnior Santos já estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tendem a estar a postos para entrar em campo. 
Os reforços têm peso não só para enfrentar o rival, mas também para a dura sequência que o Glorioso terá pela frente. Depois do Rubro-Negro, os adversários serão Palmeiras, Red Bull Bragantino e Athletico-PR. As três partidas acontecerão fora do Rio de Janeiro. 
Botafogo e Flamengo vão duelar às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma três pontos e ocupa a 16ª posição na tabela. 
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Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier
Junior Santos. Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 05 de Marco de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.