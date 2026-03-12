Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Martín Anselmi em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/03/2026 11:30

Recém-contratados, Cristian Medina, Ferraresi e Júnior Santos já estão regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e tendem a estar a postos para entrar em campo.

Os reforços têm peso não só para enfrentar o rival, mas também para a dura sequência que o Glorioso terá pela frente. Depois do Rubro-Negro, os adversários serão Palmeiras, Red Bull Bragantino e Athletico-PR. As três partidas acontecerão fora do Rio de Janeiro.

Botafogo e Flamengo vão duelar às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma três pontos e ocupa a 16ª posição na tabela.