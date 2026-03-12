João Paulo em treino pelo Bahia - Letícia Martins / EC Bahia

João Paulo em treino pelo BahiaLetícia Martins / EC Bahia

Publicado 12/03/2026 17:28

Rio - Com o prazo para contratações no mercado interno se encerrando no dia 27 de março, o Botafogo segue em busca de um novo camisa 1 para estancar a crise na meta. Segundo informações do jornalista Felipe Silva, da "ESPN", o Alvinegro tentou recentemente a contratação de João Paulo, que pertence ao Santos e está emprestado ao Bahia.

Aos 30 anos, o goleiro entrou no radar do time carioca recentemente, apesar de ter disputado apenas seis partidas nesta temporada. O clube baiano, no entanto, vetou a saída imediata do jogador, que hoje é reserva de Ronaldo.

A negativa do Bahia força o Botafogo a buscar outras alternativas antes que a janela doméstica se feche. A urgência é motivada pelas falhas recentes de Neto e Léo Linck, que custaram eliminações precoces ao clube neste início de 2026.

Outro nome que desperta grande interesse em General Severiano é o do jovem Mycael, do Athletico-PR. O arqueiro de 22 anos é tratado como uma grade promessa da posição, mas uma transferência é considerada improvável no momento. O Furacão não tem interesse em negociar o atleta, que atualmente é o reserva imediato de Santos na equipe.