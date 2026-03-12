Tadeu, do Goiás, é uma das opções do Botafogo - Heber Gomes / Divulgação

Tadeu, do Goiás, é uma das opções do BotafogoHeber Gomes / Divulgação

Publicado 12/03/2026 08:56

Rio — O Botafogo trata a chegada de um novo goleiro como prioridade após falhas de Neto e Léo Linck nas eliminações recentes do Campeonato Carioca e pré-Libertadores. O Alvinegro já iniciou as buscas no mercado e tem alvos no radar até o próximo dia 27, quando fecha a janela de transferências, segundo o “ge”.



Entre os atletas, estão os experientes Tadeu, do Goiás, de 34 anos, que acumula boas atuações no clube e também é conhecido por ser um pegador de pênaltis, e Thiago Volpi, 35, que tem passagens por times como Grêmio e São Paulo, mas foi para o Red Bull Bragantino neste ano e é reserva de Cleiton.

Para encaixar a proposta na sua realidade financeira, o Glorioso também monitora goleiros promissores de clubes menores. Jordi, atualmente no Novorizontino e revelado pelo Vasco, e Matheus Albino, do CRB, surgem como opções.

O Botafogo também monitora as situações de Gabriel Vasconcellos, do Vitória, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 e com passagem de 10 anos pelo futebol italiano, e o jovem Otávio Costa, de 20 anos, do Cruzeiro, que em 2025 subiu da base ao profissional, onde tem apenas três partidas.