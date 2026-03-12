Protesto de torcida organizada no CT Lonier - Divulgação / Twitter (X)

Protesto de torcida organizada no CT LonierDivulgação / Twitter (X)

Publicado 12/03/2026 19:56

Rio - Membros de uma torcida organizada do Botafogo foram ao CT Lonier nesta quinta-feira (12) para cobrar jogadores e dirigentes. Na última terça (10), o time perdeu para o Barcelona de Guayaquil e foi eliminado da Libertadores ainda na fase preliminar.



Representantes da diretoria, como Alessandro Brito (gestão esportiva) e Léo Coelho (Diretor de Coordenação de Futebol), além do ídolo Joel Carli, ouviram as queixas. Pelo lado dos jogadores, lideranças como Marçal, Alex Telles, Alexander Barboza, Allan e Vitinho acompanharam o encontro.



Nas redes sociais, a organizada publicou um manifesto oficial reforçando os pontos discutidos no Centro de Treinamento. O texto destaca a necessidade de uma "virada de chave" para o decorrer do ano, convocando os torcedores a apoiarem o clube durante os jogos, independentemente dos profissionais.

Para tentar aliviar a pressão, o Alvinegro volta a campo neste sábado (14) para encarar o Flamengo. Os dois times vão se enfrentar no Estádio Nilton Santos, às 20h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.