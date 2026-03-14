Medina em treino do Botafogo no Nilton Santos

Rio — O Botafogo divulgou os relacionados para o clássico contra o Flamengo, que acontecerá neste sábado (14), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, a lista conta com as presenças dos reforços Júnior Santos, Cristian Medina e Ferraresi.

O meia Edenílson, que não estava inscrito na Libertadores, será mais uma opção de Martín Anselmi para o duelo, enquanto o goleiro Neto segue afastado por decisão técnica do treinador. Em relação ao duelo contra o Barcelona de Guayaquil, deixam a lista Kadu, Arthur Novaes, Wallace Davi e Nathan Fernandes.
Confira a lista de relacionados

Goleiros: Cristhian Loor, Léo Linck e Raul;
Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Ferraresi, Justino, Mateo Ponte e Vitinho;
Meio-campistas: Allan, Caio Valle, Cristian Medina, Danilo, Edenílson, Montoro e Newton;
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Lucas Villalba e Matheus Martins.