Raúl em ação pelo Botafogo

Rio - O Botafogo poder ter uma novidade no gol para o clássico com o Flamengo, no sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque o goleiro Raul treinou entre os titulares, segundo o jornalista Venê Casagrande.
Leia mais: Ferraresi celebra chegada ao Botafogo e revela papo com Savarino
Nesta temporada, ele disputou cinco partidas - todas pelo Estadual. Agora, Raul agora pode ter uma chance como titular no Campeonato Brasileiro.   
Botafogo e Flamengo vão medir forças neste sábado (14), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
Botafogo e goleiros
A posição de goleiro virou uma dor de cabeça para o Alvinegro. Neto lidou com falhas e não tem sido relacionado. Léo Linck ganhou a posição, mas também tem cometido erros.
O Alvinegro já iniciou as buscas no mercado por goleiro e tem alvos no radar até o próximo dia 27, quando fecha a janela de transferências.