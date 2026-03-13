Novo camisa 5 do Botafogo, Ferraresi analisou o esquema de Martín Anselmi e valorizou a recepção do elenco - Vítor Silva / Botafogo

Novo camisa 5 do Botafogo, Ferraresi analisou o esquema de Martín Anselmi e valorizou a recepção do elencoVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/03/2026 13:28 | Atualizado 13/03/2026 13:51





"Falei bastante com ele. Só me falou coisa boa. Acho legal um companheiro, um amigo da minha terra, ser considerado ídolo do Botafogo. É bom seguir esse caminho. Espero conseguir troféus, como ele conseguiu, para que esse título continue crescendo. É importante competir e brigar para seguir trazendo taças", contou o defensor, em entrevista coletiva.



O novo camisa 5 alvinegro também analisou o esquema de Martín Anselmi: "Ao longo da minha trajetória, joguei com linha de quatro. Tive a sorte de jogar no São Paulo numa linha de três zagueiros. Estou acostumado com esse sistema. Me sinto confortável. A formação que o professor colocar, vou me sentir confortável".



"Por mais que seja um sistema, passa uma ideia de equipe. A ideia de jogar com linha alta, ser agressivo, estou me sentindo bem. Estive em quatro, cinco treinos, ainda é muito pouco. Adaptando o mais rápido possível para estar à disposição quando precisar", complementou. Rio - Além de Júnior Santos , Ferraresi foi apresentado pelo Botafogo nesta sexta-feira (13). O zagueiro assinou vínculo com o Glorioso por empréstimo junto ao São Paulo, até dezembro de 2026 . O venezuelano revelou ter recebido conselhos de Savarino, compatriota e ex-jogador do clube."Falei bastante com ele. Só me falou coisa boa. Acho legal um companheiro, um amigo da minha terra, ser considerado ídolo do Botafogo. É bom seguir esse caminho. Espero conseguir troféus, como ele conseguiu, para que esse título continue crescendo. É importante competir e brigar para seguir trazendo taças", contou o defensor, em entrevista coletiva.O novo camisa 5 alvinegro também analisou o esquema de Martín Anselmi: "Ao longo da minha trajetória, joguei com linha de quatro. Tive a sorte de jogar no São Paulo numa linha de três zagueiros. Estou acostumado com esse sistema. Me sinto confortável. A formação que o professor colocar, vou me sentir confortável"."Por mais que seja um sistema, passa uma ideia de equipe. A ideia de jogar com linha alta, ser agressivo, estou me sentindo bem. Estive em quatro, cinco treinos, ainda é muito pouco. Adaptando o mais rápido possível para estar à disposição quando precisar", complementou.

Já regularizado, Ferraresi pode ser relacionado para o clássico com o Flamengo , neste sábado (14). O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma três pontos, em 17º lugar na tabela.

Outras respostas de Ferraresi

. Trabalho com o elenco: "Acho que tem uma família incrível dentro do clube, entre os jogadores e todos que trabalham no dia a dia, já dá para notar isso. O recebimento foi incrível, tem muito estrangeiro. Acho que isso ajuda bastante, mas os companheiros brasileiros também foram incríveis. Pouco a pouco vou conhecendo, me adaptando, conhecendo-os tanto dentro como fora de campo. Estou feliz, agradeço aos companheiros pelo recebimento".



. Características: "Sou um cara líder, dentro e fora de campo. Em campo, gosto de ajudar o time nos duelos, na saída de bola, podem esperar que eu vou dar meus 100%. Claro que vou errar, como todo mundo erra, mas vontade nunca vai faltar".

. Chance de jogar como lateral: "No último ano, o Botafogo jogou com 4-2-3-1, mas agora joga em outro sistema. Zagueiro pela direita avança e vira um lateral. Acho legal. É um jogo ofensivo. Me sinto confortável. Joguei de lateral também. Eu sou zagueiro. Se precisar de lateral, fiz muitas vezes esse trabalho. Tenho características para ser zagueiro, não lateral. Mas se precisar de lateral, vou cumprir da melhor maneira".

. Estreia contra o Flamengo: "É uma decisão da comissão técnica. Espero estar com meus companheiros, ajudarei dentro ou fora de campo, na posição que me colocarem. O que importa são os três pontos e nada mais".

. Postura no clássico: "Clássico é como em todos os lados. Tem que brigar, jogar e ganhar. Não tem outra coisa. Será um jogo difícil, mas jogamos em casa diante da nossa torcida. Temos que brigar e jogar. Fazer com que os três pontos fiquem em casa".

. Aprendizados no futebol: "Acho que cada passagem deixa um aprendizado. Saí para a Europa muito cedo, passando por clubes de base na Espanha e em Portugal, e depois joguei na primeira divisão portuguesa por dois anos, antes de ir ao São Paulo. Quando cheguei lá, tinha 23 anos, já tinha jogado muitos jogos de primeira divisão. Posso dizer que chego aqui com bastante experiência".

. Relação com os novos companheiros: "Dá para ver que é uma família. É muito importante. Por isso dá resultado dentro de campo, trazendo títulos. É um orgulho para minha família estar em um clube tão grande do Brasil. É seguir trabalhando para, no final, estar comemorando uma taça".

. Escolha pelo Botafogo: "Foi o projeto do clube que me convenceu. Buscar meu espaço também, tenho uma linda oportunidade para ajudar e demonstrar do que eu sou capaz. Por isso, estou agradecido ao Botafogo por me abrir as portas. Agora é demonstrar e somar dentro de campo com meus companheiros para conseguir os objetivos".

. Negociação longa: "Sempre negociamos, mas por questões que não entram em campo, não deu certo. Eu estava focado no São Paulo, em jogar e dar meu 100%. Em pouco tempo, voltou a surgir a possibilidade de vir pra cá e não duvidei".