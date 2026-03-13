Júnior Santos: novo camisa 17 - Vítor Silva / Botafogo

Júnior Santos: novo camisa 17Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/03/2026 12:12

Rio - Apresentado nesta sexta-feira (13), Júnior Santos mostrou forte ansiedade para entrar em campo pelo Botafogo . O atacante assinou vínculo com o clube carioca por empréstimo junto ao Atlético-MG, até dezembro de 2026 . No Galo, porém, ele sofreu com problemas físicos e não conseguiu se firmar. Agora, garantiu estar pronto para atuar na sua terceira passagem pelo Glorioso.

"Estou muito bem. Depois da minha última contusão, fiz um belo trabalho no departamento médico do Atlético-MG. Quero agradecer a eles, inclusive. Me ajudaram bastante. Estou forte, meus níveis de força estão ótimos", iniciou o jogador, em entrevista coletiva.

"Comparamos com o meu auge aqui (no Botafogo) e estão bem próximos. Estou confiante, treinando bem, espero jogar o mais rapidamente possível. A minha resposta maior precisa ser dentro de campo", complementou.

Júnior Santos revelou ter conversado com Martín Anselmi e se colocou à disposição para ajudar no setor ofensivo: "Quando cheguei, na primeira vez, cheguei como um falso 9. O Luís Castro me colocou na beirada e fui muito bem. Lembro que no início de 2024, comecei pelos lados. Mas minha melhor fase aqui foi como falso 9, aproveitando a velocidade e buscando a profundidade. Falei com o treinador e ele sabe onde posso jogar. Quero entrar em campo e dar o meu melhor".

Já regularizado, o atacante vive expectativa para ser relacionado para o clássico com o Flamengo , neste sábado (14). O duelo será às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Neste momento, soma três pontos, em 17º lugar na tabela.

Outras respostas de Júnior Santos

. Já caiu a ficha de ser ídolo?: "Eu tinha noção do carinho que a torcida tinha por mim, especialmente depois do gol do título. Por um momento, achei que o carinho tivesse diminuído com a minha saída. Quando cheguei ao aeroporto, fiquei surpreso. É um carinho inexplicável que recebi. Isso me motiva ainda mais para continuar honrando a camisa e fazer até melhor do que antes, em 2024. Fico feliz, a gratidão é imensa. Queria agradecer a todos os torcedores, que me passam uma confiança enorme. Pretendo honrar esse carinho com gols e as jogadas de sempre".



. Projeção da temporada: "A convicção dos títulos não pode faltar em mim, no estafe, na diretoria e nos torcedores. Mesmo com aquele ano difícil em 2023, conquistamos dois títulos em 2024. Temos muitos títulos para disputar e tenho plena convicção no trabalho que está sendo feito aqui. Com dedicação, vamos buscar títulos neste ano".



. Conselho para Ferraresi: "É um jogador carimbado, que conhece bem o futebol brasileiro. Todo clube gosta de quem tem raça, vontade, e é uma das características dele. Ele vai representar bem o torcedor. Tem tudo para marcar seu nome na história do Botafogo".



. Força do Nilton Santos: "Sabemos a magia que é jogar aqui dentro, com a festa da torcida. É diferente. Um dos grandes momentos da minha carreira foi aqui dentro. É uma atmosfera diferente. Temos tudo para fazer um grande ano, com o apoio que nunca faltou".



. Referência de 2024: "Desde que me tornei profissional, sempre consegui me destacar em todos os lugares que passei. Dei a volta por cima com muito trabalho. A confiança sempre esteve comigo, mesmo nos piores momentos estive de cabeça erguida. Eu confio em Deus. Estou preparado para ser essa referência".

"Entendo que tenho a responsabilidade, até por conhecer o clube. Tenho esse perfil, gosto de conversar com os jovens. Aconselho bastante. Com o tempo, conheço eles e vamos trocando ideias. É importante o grupo estar unido. Acho que posso agregar nisso. São jovens de muito talento, que precisam do nosso apoio".

. Momento difícil no Atlético-MG: "Tudo que passei só me fortalece. Como disse, minha fé é a mesma. Acredito que estou preparado para tudo que virá pela frente".

. 'Sim' ao Atlético-MG: "Quando recebi a proposta, era boa para o clube e para mim. Não há hipocrisia, sou aberto para falar sobre isso. Pelos valores, era boa para ambas as partes. Eu me profissionalizei aos 23 anos, era uma proposta que mudaria e mudou a minha vida, a vida da minha família. Tenho quatro filhos. Conversei com o Botafogo e decidi, junto ao meu empresário e ao clube, que seria bom para todos os lados. Saí pela porta da frente".

. Pretende ficar no Botafogo em 2027?: "Vim por empréstimo, ainda tenho contrato com o Atlético-MG. A primeira coisa que penso é conseguir retribuir o carinho dos torcedores em campo. Quero dar o meu melhor. Vamos disputar títulos, vamos brigar. Depois de responder dentro de campo, fica nas mãos das diretorias. Meu foco total é o Botafogo. Quero ajudar o time".

. Clássico com o Flamengo: "Foi uma eliminação que não queríamos, claro. Não esperávamos. Nossa expectativa era conseguir a vaga. Mas o futebol não dá tempo para lamentação. Se não, viríamos aqui e diríamos que acabou o ano. Não é isso. Sofremos um baque, sim, sofremos, ficamos tristes, mas vamos sacudir e poeira e virar a chave para o clássico. É um jogo no qual podemos dar uma resposta. Precisamos estar fortes mentalmente para dar uma resposta positiva. Estamos motivados, temos que entrar com muita garra e dedicação para buscar a vitória".