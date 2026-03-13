Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Huguinho ainda não fez a reestreia pelo Botafogo, mas já vive um momento especial. O jovem volante recentemente renovou com o Glorioso e, nesta sexta-feira (13), foi convocado para a seleção brasileira sub-20.
O novo contrato, que conta com uma valorização salarial, foi publicado no BID da CBF na quarta-feira (11). Conforme o Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj, o novo vínculo vai até 31 de março de 2030.
O volante foi emprestado ao RWDM Brussels (BEL), clube que faz parte da Eagle, durante o segundo semestre de 2025. Porém, recentemente, o Botafogo solicitou o retorno do atleta.
Huguinho em ação pelo RWDM Brussels - Divulgação/Instagram @rwdm_official
Seleção sub-20
O Brasil fará dois amistosos com o Paraguai. O primeiro será em 28 de março, a partir das 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Já o segundo jogo entre as seleções será no dia 31, no Canindé, em São Paulo, às 16h.
fotogaleria
