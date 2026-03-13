Marlon Freitas, então capitão do Botafogo, no jogo contra o PSG, em 2025Vitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — O jogador do Palmeiras Marlon Freitas participou de uma dinâmica em que precisou escolher uma palavra para resumir diversos temas, e escolheu o termo "gratidão" para o Botafogo. O meia ainda disse "sonhos" se referindo a Palmeiras, Allianz Parque, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo e Europa.
LEIA MAIS: Organizada do Botafogo cobra elenco e diretoria no CT Lonier após eliminação
Na entrevista à "ESPN", o atleta, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro em 2024, também deu uma declaração polêmica. Ele disse que o título favorito de sua carreira foi o Campeonato Paulista 2026, causando raiva de torcedores botafoguenses.
fotogaleria
Marlon Freitas foi contratado pelo Palmeiras no início do ano - Guilherme Veiga / Divulgação
Marlon Freitas, então capitão do Botafogo, no jogo contra o PSG, em 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Marlon Freitas tem 30 anos e foi revelado pelo Fluminense, onde jogou de 2015 a 2019. Após passagem vitoriosa pelo Glorioso, ele assinou com o clube paulista no início do ano.