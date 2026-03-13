Marlon Freitas, então capitão do Botafogo, no jogo contra o PSG, em 2025 - Vitor Silva / Botafogo

Marlon Freitas, então capitão do Botafogo, no jogo contra o PSG, em 2025Vitor Silva / Botafogo

Publicado 13/03/2026 10:47

Rio — O jogador do Palmeiras Marlon Freitas participou de uma dinâmica em que precisou escolher uma palavra para resumir diversos temas, e escolheu o termo "gratidão" para o Botafogo. O meia ainda disse "sonhos" se referindo a Palmeiras, Allianz Parque, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo e Europa.

Na entrevista à "ESPN", o atleta, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro em 2024, também deu uma declaração polêmica. Ele disse que o título favorito de sua carreira foi o Campeonato Paulista 2026, causando raiva de torcedores botafoguenses.