Momento em que jogador do Getafe, de amarelo, provoca adversárioReprodução / X
Roja a Abqar por tocarle la v a Sorloth, acá en la liga mx pasa cada semana pic.twitter.com/TX4yEEoswC— Pedraza (@PedrazaCFM_) March 14, 2026
O árbitro Miguel Angel Ortiz analisou a situação no VAR e mostrou o cartão vermelho. O Atlético de Madrid venceu a partida por 1 a 0.
Com o resultado, a equipe de Simeone permanece na 3ª colocação do torneio, enquanto o Getafe caiu para o 10º lugar.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.