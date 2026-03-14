Momento em que jogador do Getafe, de amarelo, provoca adversárioReprodução / X

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O zagueiro Abqar, do Getafe, foi expulso da partida contra o Atlético de Madrid neste sábado (14), pelo Campeonato Espanhol, por um motivo inusitado. Ele provocou o jogador adversário Sorloth agarrando a parte íntima do atleta.

O árbitro Miguel Angel Ortiz analisou a situação no VAR e mostrou o cartão vermelho. O Atlético de Madrid venceu a partida por 1 a 0.

Com o resultado, a equipe de Simeone permanece na 3ª colocação do torneio, enquanto o Getafe caiu para o 10º lugar.
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Momento em que jogador do Getafe, de amarelo, provoca adversário
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