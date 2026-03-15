Hora de minimizar o desgaste
Com elenco bem mais enxuto do que em relação a 2025 e com uma pré-temporada afetada por diversos fatores, a preparação física dos jogadores do Flamengo virou uma questão neste começo de 2026. Contornar esse problema é uma das principais missões de Leonardo Jardim e sua comissão técnica para o restante do ano.
Ao entrar de férias apenas no dia 18 de dezembro, quando encerrou sua participação no Intercontinental com derrota nos pênaltis para o PSG, o Rubro-Negro só não encerrou 2025 mais tarde que Vasco e Corinthians, finalistas da Copa do Brasil. Por conta disso, o elenco, à época comandado por Filipe Luís, só retornou no dia 12 de janeiro, sendo o último a voltar dentre os 20 integrantes da Série A.
No entanto, a programação não foi cumprida à risca. Isso porque o time, precisando pontuar para evitar possível rebaixamento no Campeonato Carioca, precisou de reforço caseiro para duas rodadas antes do previsto. Como a edição 2026 foi mais curta em relação às anteriores (de 11, caiu para seis rodadas), o risco de não avançar às quartas era real. Dessa forma, antecipou-se o retorno dos jogadores, modificando o plano inicial. Jardim admite tal problema, mas lembra que outros clubes também passaram por isso.
Plano traçado
Em relação a 2025, o Flamengo reduziu drasticamente seu elenco. Atualmente, apenas 27 jogadores constam como opções na primeira equipe. Visando deixar todos em forma para a temporada, Jardim fez uma revelação importante sobre os planos do Fla: a comissão utilizará as paradas para Data Fifa para melhorar o preparo da equipe, além de utilizar a janela do meio de ano para fazer devidas mudanças.
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