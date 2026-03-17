Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 17:50

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, está passando por uma situação lamentável. Em suas redes sociais, a beldade contou que está sendo perseguida por uma ex-namorada do seu par atual. A "Barbie Paraguaia" disse que os ataques têm sido digitais.

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"Minha família e eu estamos cansados dessa louca que não nos deixa em paz. Pare de tentar me machucar, porque você só vai sofrer se for investigada. Já existem provas", disse.

Dona de um corpo escultural, Eli Villagra é uma estrela do Carnaval do Paraguai. Ela esteve presente no Rio de Janeiro e desfilou pela Porto da Pedra.

Musa do Cerro Porteño e conhecida como "Barbie Paraguai", Eli Villagra tem mais de 361 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram.