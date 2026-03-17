Mauro Silveira está na mira do Botafogo - Divulgação / Junior Barranquilla

Mauro Silveira está na mira do BotafogoDivulgação / Junior Barranquilla

Publicado 17/03/2026 16:40 | Atualizado 17/03/2026 16:40

Rio - Em busca de um goleiro, o Botafogo deverá fazer uma investida por Mauro Silveira, de 25 anos. O uruguaio, que defende o Junior Barranquilla, da Colômbia, está na mira do clube carioca. As informações são do jornalista colombiano Juan Salvador, do site "Habla Deportes".

A posição é considerada carente por parte do Botafogo. Neto e Léo Linck tem falhado sucessivamente e a confiança dos alvinegros nos goleiros vem diminuindo. Além deles, Raul também é uma terceira opção no clube carioca.

Mauro Silveira começou a carreira no Montevideo Wanderers e se transferiu para o Junior Barranquilla em 2025. Na atual temporada, o goleiro tem 12 partidas pela equipe colombiana, sendo titular.

No entanto, como a janela de transferências do exterior para o futebol brasileiro está fechada, o Botafogo só poderá contratar Mauro Silveira no meio do ano.