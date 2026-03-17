Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A negociação envolvendo o Botafogo e o Corinthians pela transferência de Arthur Cabral pode avançar em breve. De acordo com informações da "ESPN", a ida do clube carioca para São Paulo, no meio da semana, por conta do jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, pode acelerar os contatos entre as equipes.
LEIA MAIS: Botafogo anuncia a contratação de Caio Roque para a lateral
Existe o desejo do Botafogo de negociar o atacante, que não vive um bom momento. Porém, as conversas não estão avançadas. Um encontro pessoal pode mudar a configuração da situação.
LEIA MAIS: De volta à Seleção após quatro anos, Danilo desfalca Botafogo no Brasileirão
Além do momento ruim e m 2026, o centroavante também não teve grande aproveitamento desde que chegou, em junho do ano passado. Ao todo, ele balançou redes apenas seis vezes em 40 partidas.
LEIA MAIS: Lateral desembarca no Rio para fechar com o Botafogo
Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para ser o substituto de Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest.