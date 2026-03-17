Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Ida de Botafogo para São Paulo pode acelerar transferência de Arthur Cabral para o Corinthians
Atacante, de 27 anos, não vive bom momento
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Treinador vive momento turbulento no comando do Glorioso
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