Arthur Cabral em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Arthur Cabral em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/03/2026 13:21

Rio - A negociação envolvendo o Botafogo e o Corinthians pela transferência de Arthur Cabral pode avançar em breve. De acordo com informações da "ESPN", a ida do clube carioca para São Paulo, no meio da semana, por conta do jogo do Brasileiro contra o Palmeiras, pode acelerar os contatos entre as equipes.

Existe o desejo do Botafogo de negociar o atacante, que não vive um bom momento. Porém, as conversas não estão avançadas. Um encontro pessoal pode mudar a configuração da situação.

Além do momento ruim e m 2026, o centroavante também não teve grande aproveitamento desde que chegou, em junho do ano passado. Ao todo, ele balançou redes apenas seis vezes em 40 partidas.

Arthur Cabral foi contratado junto ao Benfica, por 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões na cotação da época) para ser o substituto de Igor Jesus, vendido ao Nottingham Forest.