Bruno Guimarães, do Newcastle, fez tratamento nos últimos dias no BotafogoReprodução de vídeo / Botafogo TV

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Bruno Guimarães encerrou o período de recuperação de uma lesão na coxa esquerda no Botafogo. O volante titular do Newcastle e da seleção brasileira utilizou as instalações do CT espaço Lonier para parte do tratamento de fisioterapia (também trabalhou no Atlético-MG) com Guilherme Bianchi, fisioterapeuta da SAF, e elogiou a estrutura que encontrou.
"Acho que tem muito também do Gui, que é o cara da seleção. E foi uma decisão completamente acertada. Fiquei muito feliz com toda a estrutura, com todo o atendimento, pela forma que foi recebido por todo mundo aqui. Então, estou muito feliz. Agradecer ao Botafogo por tudo que me proporcionou nesse meu tempo aqui. Foi um prazer", Bruno Guimarães à Botafogo TV.
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O volante não atua desde 10 de fevereiro, quando sofreu a lesão de grau 3, a mais grave, na vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Tottenham, pela Premier League. O tempo de retorno estimado é de dois meses.
Agora, o brasileiro iniciará uma nova fase no tratamento com a preparação física, na Inglaterra.
"Para nós é um orgulho, uma satisfação receber um atleta do nível do Bruno Guimarães aqui no nosso clube, na nossa estrutura do Núcleo de Saúde. Cada vez mais isso demonstra que o Botafogo está no caminho certo de proporcionar aos atletas uma infraestrutura de última geração. E com certeza isso acaba atraindo esses atletas de alto nível", celebrou o gerente do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, Marcos Cezar.
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Um dos destaques da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, Bruno Guimarães faz dupla de volantes com Casemiro, mas ficou fora da convocação para os amistosos contra França e Croácia. Na atual temporada, ele entrou em campo em 35 jogos pelo Newcastle, com nove gols e seis assistências.