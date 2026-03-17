Bruno Guimarães, do Newcastle, fez tratamento nos últimos dias no Botafogo - Reprodução de vídeo / Botafogo TV

Bruno Guimarães, do Newcastle, fez tratamento nos últimos dias no BotafogoReprodução de vídeo / Botafogo TV

Publicado 17/03/2026 16:03

Bruno Guimarães encerrou o período de recuperação de uma lesão na coxa esquerda no Botafogo. O volante titular do Newcastle e da seleção brasileira utilizou as instalações do CT espaço Lonier para parte do tratamento de fisioterapia (também trabalhou no Atlético-MG) com Guilherme Bianchi, fisioterapeuta da SAF, e elogiou a estrutura que encontrou.

"Acho que tem muito também do Gui, que é o cara da seleção. E foi uma decisão completamente acertada. Fiquei muito feliz com toda a estrutura, com todo o atendimento, pela forma que foi recebido por todo mundo aqui. Então, estou muito feliz. Agradecer ao Botafogo por tudo que me proporcionou nesse meu tempo aqui. Foi um prazer", Bruno Guimarães à Botafogo TV.



O volante não atua desde 10 de fevereiro, quando sofreu a lesão de grau 3, a mais grave, na vitória do Newcastle por 2 a 1 sobre o Tottenham, pela Premier League. O tempo de retorno estimado é de dois meses.



Agora, o brasileiro iniciará uma nova fase no tratamento com a preparação física, na Inglaterra.



"Para nós é um orgulho, uma satisfação receber um atleta do nível do Bruno Guimarães aqui no nosso clube, na nossa estrutura do Núcleo de Saúde. Cada vez mais isso demonstra que o Botafogo está no caminho certo de proporcionar aos atletas uma infraestrutura de última geração. E com certeza isso acaba atraindo esses atletas de alto nível", celebrou o gerente do Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, Marcos Cezar.

