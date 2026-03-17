Bruno Guimarães, do Newcastle, fez tratamento nos últimos dias no BotafogoReprodução de vídeo / Botafogo TV
Bruno Guimarães finaliza tratamento no Botafogo e elogia estrutura do CT
Volante da Seleção e do Newcastle faz tratamento para se recuperar de grave lesão muscular
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As duas equipes voltam a se enfrentar no estádio nesta quarta-feira (18), a partir das 19h
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