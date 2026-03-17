Ferraresi em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Rio - O zagueiro Ferraresi é mais um nome do Botafogo convocado para a Data Fifa de março. O jogador defenderá a seleção da Venezuela nos amistosos contra Trinidad e Tobago, no dia 27, e Uzbequistão, no dia 30. Ambos os confrontos ocorrem em solo uzbeque, exigindo um longo deslocamento do atleta.

A convocação confirma a ausência do defensor no compromisso diante do Athletico-PR, em 29 de março. A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, foi agendada pela CBF justamente para o período de amistosos internacionais por se tratar de um jogo atrasado.
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Com o chamado venezuelano, ele se une ao volante Danilo, escolhido por Carlo Ancelotti para servir ao Brasil, na lista de baixas para o confronto em Curitiba. Além da dupla, a joia alvinegra Kadir também marca presença no cenário internacional ao ser novamente selecionado pela equipe principal do Panamá.

Apesar dos desfalques futuros, os atletas seguem à disposição do Glorioso para o jogo contra o Palmeiras nesta quarta-feira (18). O duelo será realizado às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.