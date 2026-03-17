Ferraresi em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Ferraresi em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/03/2026 15:14

Rio - O zagueiro Ferraresi é mais um nome do Botafogo convocado para a Data Fifa de março. O jogador defenderá a seleção da Venezuela nos amistosos contra Trinidad e Tobago, no dia 27, e Uzbequistão, no dia 30. Ambos os confrontos ocorrem em solo uzbeque, exigindo um longo deslocamento do atleta.



A convocação confirma a ausência do defensor no compromisso diante do Athletico-PR, em 29 de março. A partida, válida pela quinta rodada do Brasileirão, foi agendada pela CBF justamente para o período de amistosos internacionais por se tratar de um jogo atrasado.

